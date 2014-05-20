中国下半年CPI涨幅料不超3% 货币政策宜灵活--专家

路透北京5月20日 - 如何看待中国目前的经济？中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良认为，只要投资稳定，下半年中国经济仍会保持平稳，居民消费价格指数（CPI）涨幅也不会超过3%，并建议货币政策宜保持灵活。

他在国新办周二举行的吹风会上称，40%的刚需是中国房价的重要支撑，尽管随着人口老龄化来临，人口结构有所变化，但刚需对房价的支持仍在，今明两年可能会出现中国房地产市场的拐点，但不会出现急剧下跌的局面。

“从影响房价的供求因素看，推动上涨的力量在减弱，但也不会出现暴跌。”祝宝良称。

他提到，基于目前长短期利率走势不一致，实体经济承担的资金成本较高，而央行货币的闸门偏紧，建议采用灵活的货币政策，必要地时候降低存款准备金率也是办法。

中国此前于4月25日起下调了县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。

至于中国的物价走势，祝宝良认为，物价不是当前影响中国经济的主要因素，属于可控范围。无论是猪肉价格，还是供大于求的农业消费品。

他认为，5月份CPI可能回升到2.4%左右，下半年随着资源价格改革，以及工业品消费价格回升并传导到CPI，下半年CPI涨幅会略高，但不会超过3%。

中国4月CPI同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点；4月PPI同比下降2%，为连续第26个月负增长，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%。中国年初确定的CPI涨幅目标为3.5%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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