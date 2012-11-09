即时观点：中国10月CPI同比上涨1.7% 创33个月新低（更新版）

路透北京11月9日电---中国国家统计局周五公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,创33个月以来新低;工业生产者价格指数(PPI)同比则下降2.8%.路透调查的中值分别为上升1.9%和下降2.7%.

主要数据:

--10月CPI同比上涨1.7%(路透调查中值为上涨1.9%),9月为上涨1.9%

--10月PPI同比下降2.8%(路透调查中值为-2.7%),9月为下降3.6%

--10月CPI环比下降0.1%(路透调查中值为上涨0.1%),PPI环比上涨0.2%

--10月CPI中的食品价格同比上涨1.8%,非食品价格同比上涨1.7%

以下为市场人士的评论:

--联讯证券宏观分析师 杨为(学+攵):

CPI符合预期,前期农产品高位回调,环比理应是负的,这个同比值应该是年内最低了,可能会筑底,回升时点可能在明年一季度.

猪肉的供给和需求现在有点脱节,价格在低点,但存栏量在高点,说明目前猪农的逆周期操作力度加大,猪粮比受益于豆粕价格回调而上升,猪肉短期强劲上涨的动力不大,农产品供给目前也不是问题,明年CPI上半年回升应该是温和的.

PPI环比上涨,上个月应该是年内低点,应该确认了经济复苏的态势,PPI短期可能上涨斜率大于CPI.政策目前的迂回空间还存在,但是不大了.

--瑞银证券中国首席经济学家 汪涛:

10月CPI同比增速低于预期,主要和当月的蔬菜等食品价格走势有关系,但当月PPI环比已出现了上涨,这是比较积极的迹象,继续反映出中国经济的企稳.这也使得中国货币政策暂时没有放松的必要.

从未来3-6个月看,中国基建投资对中国经济推动作用应该会继续,但是经济未来仍需要关注两方面问题:一是房地产是否会能延续企稳回升,二是美国"财政悬崖"问题对中国经济的影响.

--法兴银行中国首席经济学家 姚炜:

数据与我们此前的预测相符,表示中国通胀水平已经处在一个相对的低位,为进一步放松政策的使用预留出空间.

不过,考虑去年同期基数较低,及经济逐步改善,CPI同比增长在未来两个月可能小幅提速.

伴随经济企稳,我认为,今年年底前都不会有更多的宽松政策.

--中国银行国际金融研究所高级分析师 周景彤博士:

CPI低于市场预期,主要是受翘尾因素和食品价格环比下降的影响.不管是从经济运行总供求、翘尾因素,还是PPI降幅较大对下游的传导等因素来讲,都不支持CPI过快的抬头.

不过,非食品价格同比涨幅和上月持平,环比仍然为正,表明非食品领域的通胀压力并没有减弱.

政策力度预计保持基本稳定,具体政策工具的运用将根据经济金融形势的变化进行调整和切换.

--国家信息中心经济预测部高级分析师 祁京梅：

从CPI来看挺符合调控预期,大家对于物价上涨的担忧都松了一口气,可能今后几个月也不会出现显着上涨,全年控制在一个比较低的水平,全年大大低于3%的水平.

现在从这两个数据再加以9月消费投资等数据看,四季度整体经济会回暖一些,调控政策正在显现,经济有企稳回升的走势,但回升幅度不会太大.因实体经济中去库存去产能压力还是很大,整体需求比较弱,现在看外贸投资消费不会有太大的增长空间,趋稳略有回暖走势可以期待,经济底部更为稳定.

现在调控也是多种组合,既要保速度,又要调结构,转方式,但企业实实在在面临结构不合理,产品过剩压力很大,一味增产只会增加库存,并减少利润,从而令结构调整更严峻,且大型投资项目不会在四季度就明显见效,所以经济回升不会太明显.

--中国建设银行宏观经济学者 赵庆明博士:

CPI和PPI双双略低低于市场的平均预期,CPI(同比涨幅)重又回落,主要原因有两个:一是翘尾因素的基本消失,二是环比回落0.1%,在连续三个月环比上涨后有所回落,这也基本正常.PPI(同比)降幅较上个月有所收窄,主要是基数低造成的,从环比看上涨0.2%,为5月以来PPI首次环比增长,这与近期国际经济有所好转及大宗商品价格出现一定程度上涨有关.综合来看,经济仍处于回升之中,但程度似乎较为温和.

PPI某种程度上具有领先指标的含义,其环比在连续五个月负增长后出现上涨,值得引起重视,可能预示企业投资和经营活动开始活跃.

--华融证券宏观经济分析师 肖波:

从10月CPI来看,同比增速较上月稍有回落,这还是超出了我们的预期,我们认为这主要是因食品价格增长维持低位水平.从PPI同比来看,当月较此前下跌幅度收敛,说明前期被动去库存已经结束,现在步入补库存的阶段,PPI环比重回正增长,我们认为微观行业销售情况有所好转.

整体价格水平,有利于当前国内的经济状态,考虑美、澳、巴等国家均有放松政策,但是外部影响并未给中国CPI带来过大压力.预计至少在11月以后,中国不会祭出降准、降息的政策.

--日信证券宏观分析师 陈乐天:

10月CPI同比增长略低于预期,主要是食品因素下降较多,而非食品因素上涨相对不济;PPI环比上涨,与此前PMI反映出的经济企稳迹象是一致的,尤其是PMI中新订单增加反应需求相对扩张,但PPI环比涨幅不大,也反映出全球量化宽松政策对中国的影响相对有限.中国乃至全球PPI要大幅上行,有赖于经济继续的复苏,而中国经济复苏短期仍然主要靠基建投资增加.

10月物价数据反映出中国货币政策可能会继续维持稳定,短期内没有下调准备金率的可能.

--国海证券研究员 高勇标:

10月CPI比预期要低一些,看过分项数据,应该是受蔬菜(价格)下降比较多拉动.9月时蔬菜对CPI拉高0.3%,10月就只有0.03%了.国庆节后,蔬菜价格季节性回落.

我们预计,年内剩下两个月CPI会小幅回升,但幅度不大,不会超过管理层的容忍区间.

我们认为,货币政策将保持中性水平.国内经济企稳回升的预期越来越强,也能看到央行对通胀是有一些担忧的,国外的量化宽松或带来输入型通胀.短期内,央行可能还是会用公开市场逆回购来调节市场流动性,用基准利率来引导其他利率.

--银河证券首席总裁顾问 左小蕾:

蛮符合现在经济运行的情况,食品价格同比在增长,但环比在下降,这也是CPI同比上涨、环比小幅回落的一个主要原因.未来走势取决于食品价格及其它因素来综合判断.

PPI同比降幅在收窄,环比在上升,这一方面和大宗商品价格上涨有关,同时也有需求因素在发挥作用,是经济好转稳定的一个表现.

--澳新银行中国经济师 周浩:

基本上算符合预期,有一点吃惊的是CPI环比是下滑的,这反映了最近食品价格比较大幅度的下行趋势,这也为央行的货币政策操作提供了一定的空间,而目前央行逆回购操作存量在7,000多亿,相当于两次降准,央行暂时应该更倾向于公开市场动态灵活调节的方式,降准和降息的可能性都不大.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

CPI同比增长稍低于预期,(国庆)节后蔬菜价格下降幅度比较多一些.我们根据这个月数据,相应调降11月和12月CPI的预测到2.2%和2.3-2.4%.预计全年在2.6%.

当前经济已经处于底部企稳过程中,从10月PPI数据也可看出,当月环比结束了自今年5月份来的负增长,重新转正.我们认为短期政策还是处于观望期,料监管层不会抛出降息,年内降准不能完全排除.

--东北证券宏观分析师 王国兵:

数据基本符合市场预期,反映出以下几点:第一,猪肉和蔬菜等供应充足,食品拉动CPI上涨的动力比较弱,预计仍将维持.因此,我们认为明年上半年之前物价压力都不大,总体有望在2.5%下方.

第二,PPI环比上涨主要是钢铁价格的推动,同时水泥、煤炭等略有推动.反映了投资需求拉动进一步体现.我们认为PPI的拐点也来临,进入缓慢回升态势.

第三,反映经济进一步企稳，四季度开始反弹的预期有望兑现.而随着生产开工好转,PPI代表的价格回升,企业盈利也将改善.

第四,从整个物价体系看,货币政策的空间在放大,政策弹性提高.但是经济和PPI环比的回升,也在一定程度降低货币政策进一步放松的紧迫性.我们预计短期维持现有操作,通过逆回购等维持市场流动性,但中期看,货币政策适度放松并未结束,我们认为未来仍不排除有降准和降息的可能.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇:

数据符合预期,CPI涨幅回落主要是食品价格回落导致的.经济低迷总体上通胀不成为问题,要关注的是双节,冷冬导致的食品价格的季节性变化,这对CPI构成扰动.

总体而言,在明年三季度之前都不需要考虑通胀的问题.

经济低迷,通胀低位,为扩张性政策提供了空间,建议保持目前的政策基调,根据经济的状况作调整,总体宽松的可能性较大.

--光大银行金融市场部首席经济学家 盛宏清:

年内和2013年的通货膨胀将保持平稳和可控的态势.估计11月CPI涨幅为2.1%,12月为2.0%,2013年为2.8%.估计PPI11月为-1.6%,12月为-1.4%,2013年为2.5%的水平.

从政策上讲,预计中国将继续以结构调整为主线,保持财政、货币政策的连续性和稳定性,公开市场仍以逆回购为主要操作手段.

**相关背景**

--中国国家主席胡锦涛在中共十八大开幕式上称,中国要全面深化经济体制改革,加快改革财税体制,深化金融体制改革;同时还必须积极稳妥推进政治体制改革.

--国务院总理温家宝称,随着各项政策措施继续落实到位并发挥作用,中国经济将进一步趋稳,中国有信心实现今年的发展目标.

--中国央行行长周小川表示,宏观政策要保持足够的针对性和灵活性,并留有调整的余地,明年政策会保持延续性.

--中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红.官方制造业PMI升至50.2,告别前两月的萎缩状态;汇丰中国10月制造业PMI虽仍处于萎缩区间,但较上月大幅回升至49.5,创八个月高位.

--中国央行发布报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 张喜良

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