中国2014年CPI涨幅预计为3.1%--美银美林

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月9日 -投行美银美林周四发布报告称，预计2014年中国的年均居民消费价格指数(CPI)增长率为3.1%，而政府的通胀目标可能保持在3.5%。
报告同时指出，年内中国的货币政策将维持中性基调，但受自底而上的利率市场化进程影响，年内货币市场利率和债券收益率可能普遍上涨。
展望今年一季度通胀，需提防1月CPI回升至3.0%或以上水平，因今年的春节始于1月底（去年为2月10日），而物价可能提前两周开始上行。CPI可能在2月短暂回落后，于3月再次反弹。
受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%，远低于年初设定的约3.5%的目标。 (完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。