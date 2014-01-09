中国2014年CPI涨幅预计为3.1%--美银美林

路透北京1月9日 -投行美银美林周四发布报告称，预计2014年中国的年均居民消费价格指数(CPI)增长率为3.1%，而政府的通胀目标可能保持在3.5%。

报告同时指出，年内中国的货币政策将维持中性基调，但受自底而上的利率市场化进程影响，年内货币市场利率和债券收益率可能普遍上涨。

展望今年一季度通胀，需提防1月CPI回升至3.0%或以上水平，因今年的春节始于1月底（去年为2月10日），而物价可能提前两周开始上行。CPI可能在2月短暂回落后，于3月再次反弹。

受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%，远低于年初设定的约3.5%的目标。 (完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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