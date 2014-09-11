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中国财经 | 2014年 9月 11日 星期四 09:39 BJT

中国8月CPI同比上涨2.0% PPI同比下降1.2%

路透北京9月11日 - 中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.2%。路透调查预估中值分别为上涨2.2%和下降1.2%。

数据并显示，8月CPI中的食品价格同比上涨3.0%，非食品价格同比上涨1.5%。从环比来看，8月CPI上涨0.2%，PPI下降0.2%。

以下为8月通胀数据详情：

8月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.0 2.2 2.0 ~ 2.5 2.3 2.6

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.2 -1.2 -1.4 ~ -0.6 -0.9 -1.6(完)

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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