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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 9日 星期五 16:09 BJT

中国12月CPI涨幅低位徘徊

中国去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标，加之当月工业生产者出厂价格指数(PPI)创出27个月最大降幅，均显示中国内需依然疲弱，通缩风险提升。分析人士认为，政策反通缩动作会进一步加快，今年稳增长、反通缩政策出台的时点会相较往年更早，可能一季度开始就会有一系列政策出台，包括降息降准等政策放松举措依然可期。路透
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