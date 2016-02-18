版本:
中国
中国财经 | 2016年 2月 18日 星期四 09:55 BJT

中国1月CPI同比涨幅1.8%创五个月新高 PPI同比降幅收窄至5.3%

路透北京2月18日 - 中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。路透调查预估中值为CPI同比上涨1.9%、PPI同比下降5.4%。统计局并公布，1月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.2%。环比来看，1月CPI环比上涨0.5%，PPI环比下降0.5%。

以下为1月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.9 1.6 1.5 ~ 2.3 0.8

工业生产者出厂价格指数 (PPI) -5.3 -5.4 -5.9 -6.4 ~ -2.4 -4.3

2015年全年中国CPI同比上涨1.4%，PPI同比下降5.2%。

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐