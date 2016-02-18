中国1月CPI同比涨幅1.8%创五个月新高 PPI同比降幅收窄至5.3%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月18日 - 中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。路透调查预估中值为CPI同比上涨1.9%、PPI同比下降5.4%。统计局并公布，1月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.2%。环比来看，1月CPI环比上涨0.5%，PPI环比下降0.5%。
以下为1月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.9 1.6 1.5 ~ 2.3 0.8
工业生产者出厂价格指数 (PPI) -5.3 -5.4 -5.9 -6.4 ~ -2.4 -4.3
2015年全年中国CPI同比上涨1.4%，PPI同比下降5.2%。
（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)