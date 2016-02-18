中国1月CPI同比涨幅1.8%创五个月新高 PPI同比降幅收窄至5.3%

路透北京2月18日 - 中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。路透调查预估中值为CPI同比上涨1.9%、PPI同比下降5.4%。统计局并公布，1月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.2%。环比来看，1月CPI环比上涨0.5%，PPI环比下降0.5%。