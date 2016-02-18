中国CPI启用新计算基期 业界呼吁增加权重及计算规则透明度（更新版）

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路透北京2月18日 - 中国周四公布的1月居民消费价格指数(CPI)低于市场预期，重要原因之一是国家统计局今年开始使用新的CPI计算基期，并相应调整了各项类别的权重。宏观分析师因此呼吁，希望统计局尽快公布调整后的权重以及相应的计算规则，以增加市场对政策经济研究的准确性。

分析师们的报告普遍显示，如果按照去年的食品类占CPI权重30%左右来计算，今年1月的CPI同比涨幅约为2.0%-2.1%左右，但实际公布的仅为1.8%，与统计局在新闻稿中提及的“仅影响同比0.08个百分点”相差较大。

国信证券宏观及债券首席分析师董德志指出，“我的初步分析，食品新权重是18.5%（原来是33%），烟酒新权重是8%附近。”

招商证券的分析报告也指出，1月CPI同比增速的回升幅度不及市场预期，或与统计局调整食品和非食品比重有关，根据我们的初步推算，食品权重或被大幅下调至16.7%。

统计局新闻稿指出，按统计制度要求，中国CPI每五年进行一次基期轮换，2016年1月开始使用2015年作为新一轮的对比基期。新基期调查目录和规格品与国际标准更为接近，一些新产品新服务纳入其中，能进一步反映居民消费和经济结构的变化。

“CPI权数构成也相应地按照居民收支调查最新数据进行了适当调整。经测算，本轮基期轮换对CPI环比数据基本无影响，对同比数据影响较小，约为0.08个百分点。”统计局称。

中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高；1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。

路透调查预估中值为CPI同比上涨1.9%、PPI同比下降5.4%。

统计局并公布，1月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.2%。（完）