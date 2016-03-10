中国2月CPI跳升不可持续 谈“滞胀”言之过早--摩根士丹利华鑫

路透北京3月10日 - 中国合资券商--摩根士丹利华鑫证券最新报告认为，2月中国CPI跳升更多是受到季节性因素（春节）和不可控的一次性因素（天气）影响，未来是不可持续的。最近通胀的温和反弹有利于降低实际利率，这将有效降低企业的实际融资成本，侧面减轻央行在人民币汇率贬值预期上升背景下进一步降息的压力。

摩根士丹利华鑫经济学家章俊周四就通胀数据点评称，鉴于 “三期叠加”挑战外加今年“去产能，去杠杆，去库存”任务压力，中国经济增长今年出现“滞”是大概率事件，换而言之，中国经济增长今年将维持在“L”型底部筑底的态势。虽然今年物价会明显反弹，但出现“胀”的概率不大。

他同时指出，今年上半年美联储暂停加息不仅为人民币汇率形成机制的调整提供了宝贵的窗口期，也为适度加大宽松政策力度来稳增长提供了空间，出于“两害取其轻”的逻辑，政府优先考虑稳增长是合理的。如果上半年中国经济能企稳回升，那下半年伴随这美联储加息的节奏和步伐，央行回过头来应对资产价格泡沫问题将更加从容。

以下为报告原文：

--食品价格带动CPI继续反弹，PPI平稳回升

今天统计局公布2月通胀数据，CPI从上个月的1.8%跳升至2.3%，创近20个月内新高。就具体数据来看，CPI中的食品价格在同比和环比增速上都出现了大幅跳升，成为当月CPI显着上涨的重要推手。 在食品CPI贡献的1.74个百分点中，大部分来自鲜菜和畜肉价格的上涨，分别贡献了约0.86个百分点0.65个百分点（合计约1.51个百分点）。

除了春节期间食品价格季节性上涨的因素之外，2月中旬全国大部分地区大风降温和雨雪天气对鲜菜正常供应造成影响，致使鲜菜价格环比上涨29.9%，创2008年3月以来月度最高涨幅，影响CPI环比上涨约0.84个百分点，超过CPI环比总涨幅的一半。相对于食品价格的季节性跳升，非食品价格整体相对平稳，同比增速为1%比上个月回落0.2个百分点。但环比增速从上个月的0.2%微升至0.3%，其中也主要是受春节长假的季节性影响，例如春运期间交通和旅游价格上涨较多，以及春节期间外来务工人员返乡，造成部分服务行业（车辆修理与保养、理发、家政服务）用工紧缺，因而出现价格明显上涨。基于对2月CPI跳升的具体原因分析，我们认为更多是受到季节性因素（春节）和不可控的一次性因素（天气）影响，未来是不可持续的。

2月份PPI同比和环比降幅有都所收窄，这在月初公布的PMI采购经理人指数中的“购进价格指数”的大幅反弹中就有所预示。其中钢铁和有色金属等行业的价格出现反弹，石油，化工，以及煤炭等行业的降幅收窄。我们认为这一方面和最近国际油价和部分大宗商品价格反弹有关，另一方面年初以来政府对包括房地产行业以及基建等相关行业的稳增长政策力度加大，以及短期内去产能的预期弱化，也在客观上刺激了企业补库存的需求。鉴于中央在上半年稳增长的诉求明显，我们认为未来PPI将持续反弹，环比增速会在未来两个月由负转正。

--通胀温和反弹有利于降低企业的实际融资成本和缓解“通缩—债务”陷阱

去年前三季度央行持续降息降准，我们对此判断一直是认为：此类降息降准为“中性”，不具有显着的货币宽松倾向，其目的是对冲通胀水平下降导致实际利率的上升，以及资本外流导致基础货币萎缩。我们认为最近通胀的温和反弹有利于降低实际利率，这将有效降低企业的实际融资成本，侧面减轻央行在人民币汇率贬值预期上升背景下进一步降息的压力。

过去的2015年摩根士丹利全球宏观团队认为全球经济所面临的最大挑战就是“对抗低通胀”，因为低通胀或者通缩有可能催生“通缩-债务”的恶性循环：虽说2015年中国全年通胀水平依然维持1.4%的相对正增长，但对中国这样一个发展中国家而言是偏低的，侧面反映经济偏冷的现实。而上游行业由于需求疲软和产能过剩所造成的通缩尤为直观，PPI连续46个月负增长之后全年负增长5.2%，接近于2009年金融危机期间的-5.4%的水平。2015年GDP平减指数为-0.45%，这是近20年除了98/99年亚洲金融危机和2009年美国次贷危机之外，唯一从GDP平减指数角度来说是中国发生通缩的年份。

与此同时，在过去数年里，中国整体负债水平，包括地方政府和企业部门的杠杆率明显飙升，因此在通缩压力加大的背景下引起市场担忧中国经济有可能陷入“债务—通缩” 陷阱：随着产品价格的下跌和需求疲软，持续恶化的企业现金流可能不足以覆盖到期存量债务的换本付息的要求而被迫继续举债来维持企业的正常运营和存续，结果是杠杆率不断攀升；同时不断上升的财务压力导致企业被迫缩减投资规模和生产计划，从而进一步拖累经济增长和，从而形成通缩和债务的恶性循环。从年初伊始，国内食品价格和全球大宗商品价格的反弹在一定程度上会弱化形成所谓的“债务—通缩” 陷阱的概率，从而在一定程度上帮助实体经济企稳。

--现在开始谈“滞胀”言之过早，甚至有危言耸听之嫌

最近两个月CPI反弹令部分市场分析人士从去年底忧虑“通缩”一下子转向担心“滞胀”，转换跨度之快令人惊讶。鉴于 “三期叠加”挑战外加今年“去产能，去杠杆，去库存”任务压力，中国经济增长今年出现“滞”是大概率事件，换而言之，中国经济增长今年将维持在“L”型底部筑底的态势。但我们认为虽然今年物价会明显反弹，但出现“胀”的概率不大：去年我们预测“2016年CPI受食品价格上涨带动可能会反弹至1.8%，这主要是一方面受去年生猪和母猪存栏量持续下跌的影响，猪肉价格可能会明显反弹；而去年卖粮难导致的播种面积下降以及全球厄尔尼诺现象也会在一定程度上推高粮食价格；另一方面我们认为全球大宗商品价格可能会企稳回升，因此输入性通缩压力会有所下降”。此外，“考虑到2015年低基数的原因，也会在一定程度上推高同比增速”。

但所有这些都只能指向2016年通缩压力可能会减轻甚至消失，但是否会马上切入通胀模式，我们认为概率很低。因为就供给平衡来看，不支持食品价格的暴涨，而且从技术角度上来说，今年CPI权重调整的影响也将在一定程度上降低食品价格（特别是猪肉价格）的波动对广义CPI的扰动。虽然中央经济工作会议定下的五大任务中关于“去产能，去库存，去杠杆”的基调，但考虑到稳增长和就业，推进的速度不会太快，因此短期内企业过剩产能和高库存的问题不会得到明显改善，这将制约工业品价格反弹的空间。

而且就货币政策而言，虽然今年中央把M2增速目标从去年的12%提升一个百分点至13%，但鉴于去年M2的实际增速在13.3%，因此货币政策立场并没有太大的改变。而且我们认为1月份M2和新增贷款的大幅反弹是暂时现象，基于政府希望在美联储年中再次启动加息之前实现经济增长企稳的政策意图，在今年上半年尽早尽快推出各项稳增长政策并配合相对宽松的货币政策是可以理解的，因为一旦美联储再次启动加息，央行货币政策空间将被大幅压缩，届时如果国内经济还没有起色，单靠财政政策是独木难支的。

更为重要的是，我们认为央行货币政策的立足点应该更多的关注核心CPI的走势。因为受食品和能源价格波动的影响，广义CPI往往很不稳定而且波幅较大，但货币政策发生效用往往具有一定的时滞，所以在制定货币政策时不能关注眼下短期的波动，而且要具有前瞻性并参考相对稳定的指标。例如美联储在加息过程中关于通胀的指标就是关注的核心CPI, 虽然受到原油价格暴跌的冲击，美国广义CPI跌至0%，但核心CPI稳步回升至2%附近促使美联储在去年12月作出了首次加息的决定。最近两个月中国广义CPI虽然出现的明显反弹，但鉴于核心CPI同比增速相对于1月非但没有上涨，反而下跌0.2个百分点至1.3%，因此市场不宜过度渲染“滞胀”风险。

--短期内资产价格泡沫上升--两害相权取其轻

年初以来，央行货币政策立场转向偏宽松引起市场对加大人民币汇率贬值压力的担心。但我们在报告《与时间赛跑的中国经济》中强调如果中国央行由于顾忌汇率贬值压力而保持相对中性偏紧的货币政策立场，那经济增长来失去货币政策支持的情况下可能会继续下滑，而看空中国经济的情绪上升之后反过来会加大资本外流和本币贬值的压力。在这种情景设想下，央行是否有必要因为汇率问题而维持中性偏紧的货币政策立场就值得重新思考和商榷。而最近一线城市房价的飙升再次令市场担忧央行货币政策宽松是否会引致类似去年上半年A股市场的资产价格泡沫？我们认为大的逻辑和前面的关于汇率问题大体一致。

我们认为首先央行货币宽松的目的是为了扶持实体经济，但鉴于在经济下行过程中货币政策传导机制往往会变得很低效，因此流动性往往很难流入实体经济，取而代之的是通过各种途径流入各类资产。其实在美联储加息的过程中也存在类似的问题，美国房地产市场和股票市场的复苏是早于美国实体经济的复苏的。因此出于对资产价格泡沫的担心而在稳增长政策方面过于谨慎也是不可取的。此外， 同样的鉴于美联储年中再次加息的预期，如果兑现将意味这央行下半年货币政策空间被大幅压缩，因此货币宽松不可能贯穿全年。因此我们认为在今年上半年美联储暂停加息不仅为人民币汇率形成机制的调整提供了宝贵的窗口期，也为适度加大宽松政策力度来稳增长提供了空间，出于“两害取其轻”的逻辑，政府优先考虑稳增长是合理的。如果上半年中国经济能企稳回升，那下半年伴随这美联储加息的节奏和步伐，央行回过头来应对资产价格泡沫问题将更加从容。（完）