中国短期通胀无忧 中长期关注猪周期和气候--中金

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京8月9日 - 中国周六公布7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%后，中金公司固定收益团队发布报告认为，短期通胀无忧，中长期继续关注猪周期和气候对食品影响，维持年底CPI同比增速大概率将升至3.0%附近的判断。
**鲜果价格大幅下降，食品通胀略低于预期**
食品方面，鲜菜价格环比上涨，蛋类环比涨幅较大，猪肉价格环比涨幅有限，受鲜果价格环比大幅下降影响，食品价格涨幅不及预期，并导致消费价格涨幅略低于预期。
非食品方面，房价加速调整背景下，居住类价格继续低迷；7月22日成品油调价对当月影响有限，车用燃料类价格环比小幅上涨；暑期旅游带动文娱类价格季节性上涨，衣着类价格季节性下降，非食品价格保持季节性小幅上涨。
展望8月份，部分食品仍有上涨压力，例如临近中秋节，消费需求有望抬高肉禽蛋类价格（但蛋类价格上涨或已部分释放，涨幅可能不及去年中秋节前），加上去年8月份猪肉和蔬菜都有较为明显的上涨，今年8月份食品涨幅超过去年的可能性不大。
非食品方面，成品油价格下调拖累车用燃料价格上涨，房价持续低迷继续抑制居住类价格上涨，非食品价格环比涨幅或不及季节性，总体来看，8月CPI同比或有小幅回落。
**工业价格环比降幅收窄，翘尾因素推动同比继续回升**
购进价格方面，有色金属和化工原料价格快速上涨，黑色金属和燃料动力价格快速下降，购进价格总体环比持平。出厂价格方面，黑色金属和矿物制品产业链价格环比快速下降，有色金属产业链价格环比涨幅较大，石油加工炼焦价格环比上涨，出厂价格总体环比降幅收窄。
当前，政府稳增长措施持续发力，房地产政策放松预期增强而房价调整预期兑现，内需逐步企稳的可能性大，叠加外需持续复苏，工业价格有望在需求企稳背景下有所回升。考虑翘尾因素已无上涨空间，PPI同比增速或将徘徊在-1%附近。
**猪价上行周期趋于明确**
7月以来，生猪出厂价格上涨，猪粮价比回升至5.6附近，生猪养殖盈利好转，但由于养殖户长期亏损，能繁母猪和仔猪补栏积极性仍不高，目前猪肉价格已经处于年内高位。我们维持前期观点，认为随着供给压力逐步显现，猪肉价格将加速上行，猪价上行周期也将趋于明确。由于去年三季度猪肉价格涨幅较大，今年三季度猪肉价格对CPI同比的拉动不明显，但四季度猪肉价格的快速上涨将显着影响食品通胀。
此外，禽类养殖的情况类似于于生猪养殖，由于存栏量偏低，近期鸡苗和鸡肉价格也在上涨。河南乾旱对农作物和食品的影响也需要关注，近期玉米价格上涨与此有一定关联。
我们仍维持半年度报告的判断，年底CPI同比增速大概率将升至3.0%附近，明年上半年CPI同比或运行在3%-4%的区间。（完）
(发稿 毕晓雯; 审校 黄凯)
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