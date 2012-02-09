中国上半年通胀趋於回落 央行或暂不放松政策--花旗

路透北京2月9日电---花旗在中国1月通胀数据公布後发表报告称,预计今年上半年通胀趋於回落,全年降至3.5%左右,中国央行可能在2月底或3月继续包括下调存款准备金率在内的放松政策.

花旗报告表示,从历史经验看,春节後食品和非食品价格增速均会放缓,由於去年基数高,今年通胀较上年同期下滑将更为明显.

"我们预计2月CPI同比增幅可能降至4%,甚至更低.而且由於经济活动料较为疲弱,上半年通胀趋於下滑."花旗表示.

政策方面,花旗认为,短期而言,由於发达经济体整体通胀率升高,流动性放宽,中国可能暂不会放松货币政策,直到2月底或3月.

花旗认为,在今年货币信贷增速目标可能为14%的情况下,又考虑到资本流入减少,今年有必要下调存款准备金率四次.

今日稍早公布的1月CPI因春节因素,超预期上涨4.5%,,终止此前连续五个月的回落趋势.尽管通胀持续回落的整体态势并未改变,但同时也表明通胀压力仍存,监管层未来政策调整预计将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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