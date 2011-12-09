即时观点：中国11月CPI超预期回落 为政策调整提供进一步空间

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透北京12月9日电---中国国家统计局周五公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.且为连续第四个月回落,进一步确认通胀下行趋势,同时亦为决策层政策微调提供空间.
11月CPI环比下降0.2%,此前曾连续七个月环比小涨;当月食品价格同比上涨8.8%,环比下降0.8%;非食品价格同比上涨2.2%,环比升0.1%.
统计局将CPI大幅回落归因于,一是翘尾影响大幅减少,二是蔬菜、肉禽等食品价格环比回落.
当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%,环比则下降0.7%.
以下为市场人士的相关评论:
--东方证券固定收益首席分析师 冯玉明:
11月份的CPI基本符合我们的预期,而PPI下滑比预计较快一些.预计明年年中之前,CPI将持续回落至2%左右.主要原因是,非食品部分在经济不好的前景下压力基本比较小了;食品价格还会涨,但涨幅不会再像去年那麽快.
对下一步宏观政策的判断,我们预期存准率会在今年年末或明年年初至少要再下调一次.
--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:
CPI略低於我们预期.这显示在内外需同时放缓,且回落速度有加速迹象的情况下,经济可能存在一定的胀缩急转的压力.由於当前处於本轮食品周期和通胀周期的後半程,CPI的继续回落没有悬念,控通胀已不是问题,问题是保持价格数据背後实体经济的活跃度,因而估计稳增长将成为未来的政策主基调.
--国海证券宏观经济分析师 邹璐:
11月数据回落趋势在预期之内,但幅度略大於预期.当月食品价格降得较多,主要是受季节性因素和经济下滑影响.我们认为,通胀回落趋势将延续,不过由於元旦及春节临近,食品价格可能重现回升,从而近几个月来CPI大幅下降的态势料将结束,之後则步入缓慢回落期.
通胀压力缓解,利於调控空间进一步加大.不过,PPI超预期回落则反映经济下滑趋势明显,在此情况下,存款准备金率可能将进一步下调,同时新增信贷或有所提高,预计明年规模将较今年提升至8.5万亿元.
--中国国际经济交流中心 张永军:
应该说11月CPI下降的比预期要快,主要是食品价格回落明显,而PPI的回落则与整个经济环境有关,包括经济增长明显放缓,外部需求减弱等等,通胀压力明显放缓,物价回落的趋势仍会延续.
--国开证券宏观经济分析师 杜征征:
CPI降的比较快,这样的话,我们将全年CPI增幅预测自5.5%调降至5.4%.就11月通胀情况看,预计下一次调整存款准备金也可能比我们之前预计的要早,可能就在本月末,下月初.
中央经济工作会议马上就要开了,我们认为明年稳健+积极的基调是不会变的,重心放在保增长上.
--华融证券首席策略分析师 肖波:
数据略低於我们的预期,显示CPI见顶趋势已经确立,下月同比增速可能到4%下方.从CPI和PPI的同比环比数据看,下一步价格继续下滑的可能性很大.
预计政策重心会从关注价格逐步转向保增长,从11月PMI等数据看,目前企业生产经营缺乏流动性,经济需求受到制约,央行可能会进一步加大放松力度,年前甚至可能再降存款准备金率.
--民生证券宏观分析师 张磊:
11月CPI符合市场预期,但PPI大幅回落,这更多体现经济形势相对悲观的预期.出厂价格及购进价格数据均下滑明显,必然意味着下游生产链上的利润会大幅挤压,企业的利润会明显回落.
料12月PPI还会继续回落,但环比趋势会减弱,料近期召开的中央经济工作会议会出台一些调结构、保增长的举措.
--东北证券策略分析师 杜长春:
11月CPI降至4.2%,降幅略超出市场预期.物价的大幅回落主要是环比上涨动力下降,11月环比下降0.2%,尤其是食品价格下降明显;非食品价格虽然环比有小幅增长,但在经济减速过程中上涨动力较弱.
PPI受大宗商品价格回落的带动降至2.7%,降幅同样略超市场预期,环比下降明显为0.7%,并且未来仍将受到需求疲软、企业去库存进程等因素影响.
预期未来经济稳定政策为主,货币投放回归合理下,以存款准备金率为代表的货币政策仍然存在较大下调空间.物价仍然以逐步下行为主,单月有望在明年中期前降至3%左右.在物价回落後,稳定经济增长将是政策着力点,随着货币投放回归合理,市场流动性有望得到持续改善,这也有利於股指加快筑底步伐.
--交通银行高级宏观分析师 唐建伟:
CPI和PPI的数据都比市场预期要低,一方面显示通胀的拐点已经确认,而另一方面PPI的同比下滑也显示在外部需求不乐观的情况下,实体经济的下滑风险.从目前公布的数据看,我们预计今年四季度GDP的增长可能也会低於预期,降至9%以下.
我们预计央行将进一步维持流动性的宽松,在11月月度数据公布完成後,有可能在本月内再下调一次存款准备金率.因为除了宏观经济数据回落之外,资金也呈现外流的情况,由此亦导致外汇占款的不断减少,这也给了存准进一步下调的理由.
但考虑到中国今年全年的GDP仍将维持在9%以上,而即使12月CPI进一步下降,也不会低於3.5%,所以存款仍是负利率,在这种情况下,央行应不会采取下调利率的措施.
--安信证券宏观经济分析师 尤宏业:
通胀数字要稍微低於预期,不过也允许内的误差范围之内,这显示中国通货膨胀下行趋势的确立,以及国内经济和全球经济的放缓.预计明年二季度前CPI会持续下降.
预计国内经济在今年四季度环比下降会比较明显,明年一季度时GDP会到达略高於8%的低点,然後逐步好转.
宏观政策上面临较多不确定因素,但目前还不具备大规模转向的基础,地产调控政策和货币政策的调整空间仍然不大,宏观政策还是会以微调为主.
--中信建投宏观分析师 胡艳妮:
11月CPI和市场预期相差不大,PPI下滑则比较明显,远低於市场预期.表明经济下行趋势明显,政策预期会放松,控通胀应该不是明年主基调,明年主题应该是保增长.
12月CPI料和11月持平,PPI估计还会进一步下滑,因未来工业增加值将继续回落,且原材料及国际大宗商品价格继续走低.
--申银万国证券宏观分析师李慧勇:
第一判断就是很符合预期,确认了前期中国宏观调控见效、输入性通胀减弱的判断,通胀回落已成趋势,估计到明年7月之前通胀都将是回落趋势.
今後政策的重点是从控通胀转向稳增长.
**相关背景**
--中国社科院本周三称,今明两年国内总体经济增速虽有所回落,但仍运行在平稳较快的增长区间内;预计今明两年中国国内生产总值(GDP)分别增长9.2%和8.9%.
--中国国家发展和改革委员会下属的宏观经济学会秘书长王建预计,包括今年在内的未来三年,中国经济增速都将维持下行趋势,GDP增幅分别达9%,8%和7%;而稳增长和抑通胀仍是明年中国宏观调控的重要任务.
--全国人大常委会前副委员长成思危预计,明年中国经济增速约在8.5%,通货膨胀至少是在5%以上,但货币供应不可能收紧.
--中国国民经济研究所所长樊纲预计,货币政策近期不会出现重大调整,而中国通胀水平已初步控制、基本稳定,预计明年也将处於可控状态,且不会反弹至6%以上.
--全国人大财经委副主任贺铿日前表示,明年中国经济形势不乐观,而楼市调控是经济是否硬着陆的关键.在宏观政策的实施上,他建议财政政策定调稳健,货币政策定调灵活.
--中国官方11月制造业采购经理人指数(PMI)自2009年3月来首次降至49%的荣枯分水岭下方,在宏观调控累计效应叠加外部经济低迷的作用下,四季度经济增速续回落已成定局.而反映中小企业信心的汇丰PMI终值亦大降至47.7,创32个月新低.(完)
--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红
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虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。