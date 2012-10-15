即时观点：中国9月CPI同比上涨1.9%符合预期

分析：页岩油生产成本五年来首次上涨 因油服公司调价和通胀
路透2月17日 - 2017年美国页岩油生产商将面临五年来生产成本的首次上涨，因石油生产活动增加，能源服务公司上调费用，以从油价上涨中分得更大份额的利润。
路透北京10月15日电---中国国家统计局周一公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%,工业生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%,均与路透调查中值一致.
主要数据:
--9月CPI同比上涨1.9%(路透调查中值为上涨1.9%),8月为上涨2.0%
--9月PPI同比下降3.6%(路透调查中值为-3.6%),8月为下降3.5%
--9月CPI环比上涨0.3%(路透调查中值为0.4%),PPI环比下降0.1%
--9月CPI中的食品价格同比上涨2.5%,非食品价格同比上涨1.7%
以下为市场人士的评论:
--中国国际经济交流中心研究员 王军:
9月CPI同比涨幅小幅回落是基数效应和农产品价格下降所致.目前,全球商品价格上涨还没有对中国国内的通胀形成影响.
我们认为四季度通胀会轻微反弹,但全年涨幅仍会低於3%,这意味着货币政策放松仍有很大空间.四季度有必要降息和降准,以确保2013年经济平稳增长.20%的存款准备金率太高了,公开市场逆回购并不能完全替代降准.
--日信证券宏观研究员 陈乐天:
CPI和预期差不多.进入10月之後,食品价格的季节性短缺,可能导致10月CPI环比上涨会加快一些.
PPI比预期低很多,主要是因为原本预测9月环比会上涨,但实际环比是下降,反映出下游的投资需求没有我们预期的那样扩张那麽快.预计10月之後环比下降的格局会结束,会出现环比持平或上涨.
目前我个人认为,降准和降息的预期都不存在了.可能采取逆回购的方式调整流动性和利率,因为降准和降息释放的宽松信号更强烈,这对通胀是个不利的因素,而且不利於控制房价上涨预期.从通胀管理的角度看,逆回购比降准或降息更好一些.
--上海证券宏观分析师 胡月晓:
价格水平继续呈现了下降的走势,尤其是CPI环比水平处於相当低的位置.在正常年份,受季节性因素影响,9月份价格绝对水平通常会上涨,即环比上升,历史看正常年份值在0.5-1.2%之间,平均为0.9%.由此可得出的结论是,受经济低迷影响,通货紧缩压力正在上升.价格低迷格局形成增加了经济复苏的难度,也为降息、降准的货币政策出台提供了空间.
--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟:
CPI重新回到2%以下,跟预期差不多,主要是受翘尾因素影响出现一个同比回落.但总体看四季度还是保持一个稳中有升的态势,因为非食品价格已经出现上涨、且国内成品油价格"易涨难跌"、国际粮价总体仍处在高位等等.而且双节之後猪肉价格涨幅也是有一定回升,加上四季度往往会受到春节因素影响,猪肉价格料将处在回升态势.
四季度通胀可能比三季度高一些,预计在2.3%左右,全年在2.8%.
PPI还是在继续下行,主要是因为国内工业生产需求还没有看到一个明显趋稳的态势.预计9月工业增加值数据可能也不会太乐观,三季度经济增速较二季度会有一个小幅的下行.
--华宝信托宏观分析师 聂文:
CPI同比增1.9%跟预期基本一致,主要是9月上中旬蔬菜价格从高位回落,使得9月份整个食品价格涨幅低於往年同期涨幅.
也说明了在整体经济回落的情况下,物价涨幅受到一定抑制,预计四季度CPI将维持在2-2.5%左右水平.
9月份PPI环比下跌0.1%,购进价格指数环比上涨0.1%.PPI环比跌幅大幅收窄,购进价格开始为正,说明伴随政府投资逐步增加,投资品需求正在上升,上游行业盈利最糟糕的时期可能已经过去.
--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:
物价数据符合预期.显示CPI确实已经在7月触底,现在有小幅上升,但这并不是一个危险,年底之前同比增幅不会超过3%,不会影响当前稳健偏向宽松的政策执行.但同时,进一步刺激的余地也非常小,可以看到房地产价格已经连续四个月上涨.
从央行的一些表述中可以感觉到,他们更倾向於运用逆回购来调节货币供应量.而不是存款准备金,因为他们不希望现在持续下调,等通胀上来又持续上调,这样会引起大家太多的关注.
**相关背景**
--中国官方9月制造业PMI回升至49.8,接近荣枯分水岭,为连续四个月回落後首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.而稍早出炉的汇丰中国9月制造业PMI终值亦回升至47.9,脱离41个月低位.
--中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.
--中国人民银行副行长易纲在出席国际货币基金组织(IMF)和世行东京年会时表示,今年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅有望保持在2.7%左右,今後则需密切关注农业和农产品价格以及输入型通胀对CPI的影响.
--最新汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.(完)
--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进
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