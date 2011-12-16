明年继续把稳定物价作为宏观调控重要任务--发改委

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月16日电---中国国家发展和改革委员会周五称,明年继续把稳定物价总水平作为宏观调控的重要任务,要进一步完善价格调控政策.
发改委网站刊登的全国发展和改革工作会议新闻稿称,明年将支持民间投资进入铁路、市政、金融、能源、社会事业等领域.
发改委还将积极稳妥地推进资源性产品价格改革,试行居民用电阶梯价格制度.择机推出成品油价格改革方案,出台天然气价格改革试点方案.
此外,明年将进一步提高主要粮食品种最低收购价,并将巩固和扩大房地产市场调控成果,促进房地产市场健康发展.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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