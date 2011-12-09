中国11月CPI同比上涨4.2%--国家统计局

2011年11月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.2%。其中，城市上涨4.2%，农村上涨4.3%；食品价格上涨8.8%，非食品价格上涨2.2%；消费品价格上涨5.0%，服务项目价格上涨2.4%。全国居民消费价格总水平环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.8%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.2%，服务项目价格下降0.3%。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨5.5%。

一、各类商品价格同比变动情况

食品类价格同比上涨8.8%，影响价格总水平上涨约2.70个百分点。其中，粮食价格上涨8.9%，影响价格总水平上涨约0.25个百分点；肉禽及其制品价格上涨19.6%，影响价格总水平上涨约1.31个百分点（猪肉价格上涨26.5%，影响价格总水平上涨约0.78个百分点）；蛋价格上涨4.4%，影响价格总水平上涨约0.04个百分点；水产品价格上涨10.8%，影响价格总水平上涨约0.24个百分点；鲜菜价格下降11.0%，影响价格总水平下降约0.31个百分点；鲜果价格上涨10.8%，影响价格总水平上涨约0.20个百分点；油脂价格上涨8.9%，影响价格总水平上涨约0.11个百分点。

烟酒及用品类价格同比上涨3.8%。其中，烟草价格上涨0.4%，酒类价格上涨9.1%。

衣着类价格同比上涨3.5%。其中，服装价格上涨3.6%，鞋价格上涨2.7%。

家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨2.9%。其中，耐用消费品价格上涨1.0%，家庭服务及加工维修服务价格上涨11.6%。

医疗保健和个人用品类价格同比上涨3.2%。其中，西药价格下降0.6%，中药材及中成药价格上涨11.1%，医疗保健服务价格上涨0.6%。

交通和通信类价格同比上涨0.5%。其中，交通工具价格下降0.2%，车用燃料及零配件价格上涨9.2%，车辆使用及维修价格上涨4.6%，城市间交通费价格上涨2.9%，市区公共交通费价格上涨1.7%；通信工具价格下降13.5%。

娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.1%。其中，教育价格上涨0.8%，文娱费价格上涨1.4%，旅游价格上涨3.3%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.4%。

居住类价格同比上涨3.0%。其中，水、电、燃料价格上涨1.2%，建房及装修材料价格上涨3.4%，住房租金价格上涨3.7%。

据测算，在11月份4.2%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.5个百分点，新涨价因素约为3.7个百分点。11月份居民消费价格总水平同比涨幅比10月份同比涨幅回落1.3个百分点，主要是两方面原因影响：一是去年同期基数较高，11月份翘尾影响大幅减少；二是11月份蔬菜、肉禽等食品价格环比回落，由此带动居民消费价格总水平环比下降了0.25个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

11月份，食品价格环比下降0.8%，影响价格总水平下降约0.25个百分点。其中，鲜菜价格环比下降6.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.15个百分点。肉禽及其制品价格环比下降2.6%（猪肉价格环比下降5.3%，比10月份的环比降幅扩大3.5个百分点）；蛋价格环比下降4.0%；水产品价格环比下降0.7%，上述三项合计影响居民消费价格总水平环比下降约0.27个百分点。油脂价格环比下降0.1%（10月份环比上涨0.5%）；鲜果价格环比上涨6.8%（比10月份的环比涨幅扩大1.1个百分点），影响居民消费价格总水平上升约0.12个百分点。

11月份，非食品价格环比涨幅为0.1%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.07个百分点。其中，烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品等类别价格环比分别上涨0.3%、1.4%、0.3%和0.2%。受11月份旅游市场进入淡季後景点门票和旅行社收费价格下降的影响，娱乐教育文化用品及服务价格环比下降0.8%。交通和通信价格环比下降0.2%，居住价格环比持平。(完)