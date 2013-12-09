版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 12月 9日 星期一 15:28 BJT

中国11月CPI涨幅缩窄

受食品价格回落影响，中国CPI同比涨幅在11月放缓，并略低于市场预计。分析人士均认为，今年剩下一个月的CPI不足以对全年水平构成太大影响，完成今年3.5%的通胀目标已无虞，而明年则面临一定的上升压力。图为2013年8月29日资料图片，显示消费者正在北京一家超市选购商品。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐