中国11月CPI涨幅缩窄

受食品价格回落影响，中国CPI同比涨幅在11月放缓，并略低于市场预计。分析人士均认为，今年剩下一个月的CPI不足以对全年水平构成太大影响，完成今年3.5%的通胀目标已无虞，而明年则面临一定的上升压力。图为2013年8月29日资料图片，显示消费者正在北京一家超市选购商品。路透