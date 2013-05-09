分析师看中国4月CPI及PPI数据（更新版）

路透北京5月9日 - 中国国家统计局周四公布4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，高于前值和路透调查预估中值2.3%。

4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，跌幅较前值进一步扩大，路透预估中值为下降2.3%。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

--4月CPI同比上涨2.4%，环比上涨0.2%。

--4月CPI中的食品价格同比上涨4.0%，非食品价格同比上涨1.6%。

--4月PPI同比下降2.6%，环比下降0.6%。

以下为分析师和市场人士的评论:

--新加坡华侨银行经济学家 谢东明：

我们看到中国消费品方面存在通胀压力，但工业品方面有通缩压力，PPI已连续14个月下降，4月同比降幅实际上有所扩大，凸显了产能过剩的问题。

CPI方面，鉴于目前的缓慢复苏状态，短期内不必担心通胀压力。受即期效应影响，6月CPI涨幅可能会反弹至3%以上，但下半年应远低于3.5%的目标。

政策方面，我们认为目前的要务是进行产业改革，以解决产能过剩问题。因此，重点将从宏观政策转移至微观政策，我们预计今年货币政策将保持稳定。

--联讯证券宏观和固定收益分析师 杨为（学+反文旁）：

4月的CPI显示出消费者价格仍然比较疲软，环比数据仍然不及我们预期，虽然在3月食品价格超跌的判断下，4月进行了修复式上涨，但上涨幅度仍然较低；另外，非食品价格同比数据出现下降，亦对消费品价格有向下的拉动力，此外H7N9也对消费结构产生影响进而促使肉类价格出现进一步的回落。我们认为整体消费者价格仍旧处于超跌状态，但可能会进入明显向上阶段。我们预计5月的CPI比值在2.5%-2.7%，而6月的比值在2.8%-3.1%。

工业品结构性疲软的态势或仍将持续。从数据来看，我们预计5月PPI收在-2.2%与-2%之间，而6月的PPI有可能达到-1.2%左右，我们认为PPI短期底部已现，但这种底部主要是基数因素带来的。

--法兴银行中国经济师 姚炜：

从数据看通胀压力不大，CPI除了食品其它没有什么问题。PPI一方面反映全球大宗商品价格低迷，另外中国本身剩余产能问题没有解决，企业难以提升盈利水平。

好的方面来说没有输入性通胀压力，但也显示整体需求偏弱。还是要靠下周工业、消费、投资这些数据来判断真实需求，我们目前觉得即使有反弹也不会很明显。

--广发银行债券分析师 颜岩：

通胀总体符合预期，肉禽类价格下降，一定程度受到猪肉污染和禽流感的影响，需求萎缩，预计未来几个月需求会逐步恢复，下半年需要担心的是禽类的价格，可能出现上涨，并由于替代作用推动肉类价格上涨。蔬菜价格有望随着天气转暖回落。

通胀对政策主动放松的障碍不大，政策变化还要看其他经济数据。从其他国家看，经济运行不太乐观，大宗商品价格难以大幅上涨，有利于国内通胀水平的稳定。

债市受数据影响不大，因为符合预期，影响较大的是接下来公布的4月份宏观经济数据。

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽：

通胀和预期相符，主要是食品略高一些。到目前为止通货膨胀还是在2-2.5%之见，还是比较良性的。特别是剔除食品和能源的CPI，按照统计局数据来核算的话只有1.8%，通胀目前不是一个威胁。

PPI降幅比预期的大，很大一部分是受国际大宗商品价格下降影响，但同时也说明国内经济是弱复苏，需求没有明显的反弹。PPI对CPI也有抑制作用。

当前来看通胀不是一个大的威胁，但预测未来数月会是上行的趋势，到年终估计到达3%左右，主要是受基数效应的推动。在这种情况下，货币政策进一步放松的可能性很小，但政策从偏于宽松向中性转变的过程会比较慢。

--国泰君安策略分析师 薛鹤翔：

4月CPI符合预期，通胀压力不大。经济环比动能较弱，涨价动力弱、需求不强，部分食品因素需求不强，且通常二季度蔬菜价格是淡季属于价格下降阶段，且今年下降的时间点提前。

PPI较弱，数据略低于预期，原因包括：4月份外围大宗商品跌幅较大，尤其是黄金和铜；中国对资源品价格的改革，油价向下；国内经济中上游产能过剩，中上游经济疲弱。

总的货币政策不会有变化，仍然保持中性，降息可能性很小，对流动性管理会加强，因为毕竟资金的流入很显着，今天要发100亿3月期央票。但是流动性加强管理不代表货币政策会发生变化。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮：

PPI的跌幅偏大表明二季度经济还是处于去库存的阶段。大家之前都以为今年形势要比去年要好很多，库存储备了不少，现在还得降价去库存。另外国际大宗商品价格疲弱，购进也起不来。PPI环比下降0.6%，应该达到了年内的一个低点，下半年会有一定回升，同比可能会回到零，但全年估计仍为下降。

CPI下半年涨幅过3%还是有可能的。食品价格、尤其是肉禽类价格现在在谷底，下半年有个逐步回升，整体需求方面还是会有反弹。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

通胀压力还是有的，通常4月环比是持平，这次上涨0.2%是不好的势头，价格上涨主要来自于货币宽裕条件下的关键商品（食品）价格上涨。不过通胀压力虽有但还不用太过担心，接下来预计还是维持目前2.5%的水平。PPI持续往下说明经济形势不好，需求不旺。

如果PPI继续往下走，CPI延续目前水平，短期内（三个月）降息的概率在加大。我认为未来政策组合会是紧数量低利率。一方面数量收紧，发行央票，公开市场操作力度加大，外管局监管加强控制国外资金流入，另一方面，为稳定经济刺激需求，可能还是会有降息。

--日信证券宏观分析师 陈乐天：

CPI符合我们的预期。食品价格的上涨与回落是近期CPI大幅波动的根源；可以作为核心CPI的非食品价格，今年以来一直保持上涨态势，是真实通胀压力的反应。上半年，由于食品价格的季节性回落，通胀基本稳定3%以下；但下半年当食品价格季节性上涨后，通胀可能会超过3%，但在4%以下。

PPI比我们预期回落得要快。从各分项来看，生产资料尤其是其中采掘、原材料价格的大幅下降，是PPI低于预期的根源；因为生活资料价格仅环比下降0.1%。PPI同比下滑加快，主要反应了目前中上游行业较高的库存压力，以及投资需求的回落。全年来看，PPI同比会保持下降，转正的希望不大，工业生产环节通胀紧缩压力比较大。

货币政策方面，全球主要经济体的降息行为及量化宽松，掣肘了中国央行的货币调控。在下半年通胀压力上升的情况下，央行难以通过价格政策进行应对，更多的会采取公开市场操作回收流动性。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

CPI并无意外。值得注意的是PPI跌幅超出预期，这一结果一方面是来自上游大宗商品价格的影响，另一方面也意味着国内工业活动景气度偏弱。PPI继续下探让我们不得不重新估计库存周期的进程。尽管目前中游制造业处于库存底部位置，但正如我们所知，在价格稳定的预期形成之前，企业补库存的动力会偏弱。微观层面主动补库存的斜率低，则宏观经济会维持在疲弱状态。我们判断全球主要经济体都受到了这一逻辑的影响，因此4月主要工业国都出现了一轮景气指数的环比走低，多个经济体的降息由此出现。

从中国政策角度，我们倾向于认为中国目前应借机调结构而非跟进降息，但从概率上无法排除这一可能。

--交通银行金融研究中心研究员 王宇雯：

食品价格是推动CPI的主要因素，主要是粮食和蔬菜。后期蔬菜价格要看天气因素，二季度供应往往会充足一些，价格料不会有很大涨幅。预计二季度CPI和一季度相比只是缓慢的回升，不会有大幅度上涨。目前更关注下半年物价走势，因为猪肉价格三季度可能见底回升，而且资源价格改革也在进一步推进。对全年CPI涨幅预估维持在2.8%不变。

PPI降幅扩大主要是国内经济复苏力度非常弱，国际大宗商品价格较弱也是影响因素之一。需等待更多宏观数据出炉来对经济前景做进一步判断，估计还是弱复苏格局。

--民族证券财富中心总经理 徐一钉:

数据比一些机构的预期要差一些，但也在预料之中。从之前公布的官方PMI数据看到，4月制造业也在回落，一些分项数据不是很好。PPI同比下滑超过预期，也反映出终端消费的不足，这和之前公布的一季度GDP数据相匹配，国内经济目前还是处在一个弱复苏阶段。此前大宗商品价格的回落对PPI的数据有一个滞后影响。

预计未来几个月CPI还是会有一个回升，但基本上也就是在目前水准高一些的位置，近期不太可能达到3%以上，PPI继续下探的空间也不是很大。

--国家统计局城市司高级统计师 余秋梅：

鲜菜价格上涨较多是推动CPI上涨的主要原因。通常情况下，4月份的鲜菜价格比3月份都会有所下降，今年4月份鲜菜价格环比不降反升，情况比较特殊。据气象部门发布的资料显示，今年4月份全国平均气温较常年同期偏低0.4度，平均降水量较常年同期偏少17.9%，鲜菜的正常生产和供应受到影响，导致价格上涨。据测算，如果剔除鲜菜价格上涨的影响，4月份不包括鲜菜的CPI环比下降约0.12%。

新涨价和翘尾因素双双增加，影响CPI同比涨幅扩大。发布的数据显示，在4月份2.4%的CPI同比涨幅中，新涨价因素和翘尾因素分别为1.4和1.0个百分点，分别比3月份增加0.2和0.1个百分点，两者合计增加0.3个百分点，影响4月份CPI同比涨幅扩大。

**相关背景**

--中国中中共中央政治局称，世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强，金融领域潜在风险需要加强防范，将继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。

--中国国家信息中心预计，较宽松政策和换届效应等因素，将支持二季度中国经济稳步小幅回升至8%，未来物价料保持温和上涨态势，二季度居民消费价格指数（CPI)涨幅估约2.3%；政府需要以“宽财政”扶植经济内生动力，货币政策则应坚守“稳健”，总体保持“中性”。

--中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方；汇丰中国4月制造业PMI亦回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，反映出中国经济复苏的脆弱性。

-- 路透最新调查显示，鉴于中国一季度经济表现逊预期，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，但总体仍较乐观，预计今明年中国经济增长率在8%左右，通胀虽将温和上涨但仍可控。

(发稿 北京新闻部；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。