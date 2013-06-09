分析师看中国5月通胀数据

路透北京/上海6月9日 - 中国国家统计局周日公布数据显示，5月物价数据低于预期。居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，环比下降0.6%，其中食品价格同比上涨3.2%，非食品价格涨1.6%；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，同时环比下降0.6%。

5月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.5 2.2～2.8 2.4 3.0

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.9 -2.5 -2.8～-2.3 -2.6 -1.4

以下为市场人士的评论:

--海通证券首席宏观债券分析师姜超：

5月CPI明显低于我们市场预测。由于低基数效应及猪价反弹，我们预测6月CPI反弹至2.4%，但我们同时大幅下调全年预测从2.8%至2.4%，下调下半年均值至2.5%。5月PPI环比再度下降0.6%，联系进口的下滑，印证经济仍孱弱，预测6月PPI环比降0.3%，同比降2.5%，全年或无望转正。通胀大幅回落，PPI已陷通缩，我们认为未来通胀压力将显着减弱，且由于近期央行政策持续偏紧，更需警惕通缩风险。

央行政策偏紧一个可能的原因是防范金融风险。但我认为防范金融风险这块不应该央行去做，表外融资的源头--地方政府融资平台要在财政上做约束，央行若通过货币政策去调整会加剧通缩和经济下滑的风险，这是个两难境地。

--华创证券宏观策略研究主管 华中炜：

PPI数据低于预期。中国经济一季度徘徊波动，目前处于这一通道中，上游需求低迷，这可能是值得关注的。

目前需求面没有特别大的亮点，不管是地方基建、房地产市场以及产业投资继续下滑；供给面产能过剩严重，但去产能的过程面临很多约束，目前没什么进展，看不到经济往上走的动力。就是这么个底部徘徊的过程，未来还得看去产能会进展到什么程度。

政策更多还是结构调整的政策，比如产能调整的过程。此外应研究通过何种方式能降低社会融资成本。目前流动性出现冷热不均的情况，仅仅靠降息难以解决中小企业融资难问题。

--汇丰银行中国宏观经济分析师 孙珺玮：

价格数据里通缩的苗头有一些，总体经济情况下午的数据公布后会更清楚些。

综合来看，管理层对经济放缓的容忍度在增加，希望把经济水分挤掉，继续改革防风险，未见有明显的刺激。

监管层对表外信贷的控制的持续时间仍需观察。政策的支撑需要综合来看，还要看财政政策。财政需要对就业提供一定的支撑；此外，项目审批的节奏也需要观察，这会决定基建和房地产的投资，目前来看，短期经济增长还得靠这两项。

--联迅证券高级宏观和固定收益分析师 杨为敩（学+反文）：

价格数据低于我们的预期，CPI从分项分析来说，菜价下滑较多仍是主因，但由于季节性下跌对同比比值影响有限，低于预期的根本因素来自于非食品价格的滑落，这种滑落显示价格体系的走势并不是供给主导，而是需求侧。从PPI的数据仍然印证了这一结论，目前在国际市场上，仍旧呈现金融和经济前热后冷的背离，导致美元指数上涨和需求疲软共存，对大宗商品价格产生负面影响。我们仍然认为价格因素处于上行区间，而这次上行主因是翘尾因素，考虑到环比仍较为低迷，价格短期不会对政策产生约束作用。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

物价数据低于市场预期，食品价格价格回落超预期拉低CPI；经济复苏乏力，供过于求，产能过剩，国外大宗商品价格也出现新一波跌势，导致PPI跌幅继续扩大。

总体是供过于求产能过剩，没有通胀压力，但读数受基数效应和食品价格波动影响，未来将往高走。

中国相对于其它新兴国家通胀水平较低，为整个宏观政策提供了更大的空间。当经济增长还是能维持七上八下，改革是第一要务，释放制度红利，不能保增长；但一旦经济有跌破7%风险，立马保增长。中国经济跟其它国家相比还是很主动的。

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

物价数据有些低于预期，总需求比较弱。今年全年物价压力都不会很大。特别是PPI持续下降且速度很快，反映面临通缩压力。

货币政策能做的有限，一方面资产价格有反弹压力，另一方面还有热钱流入压力等等制约因素比较多。利率有调整空间，但是否现在就动还需要观察。

目前还是需要加大财政政策的支持力度，比如进一步减税，激发民间投资热情等。但是现在的问题是经济增速下降，财政收入本来就减少，还要进一步减税的话，财政确实不积极，所以要在有限的财力范围内优化效力，投资到可以改善居民消费的领域。

预计二季度经济增速会下降到7.5-7.6%，还是可以承受的范围，结构调整不应因此而止步。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

CPI和PPI都低于市场预期，蔬菜价格迎来季节性回落，大幅拉低CPI。但是肉禽类价格环比下降较少，牛羊肉略有上涨。所以CPI近期要看“蔬菜”的脸色，不确定性较大。PPI还是颓势，需求不足导致上游原材料行业价格压力较大。

接下来的一段时间，需要密切注意肉类价格的走向，我们预计下半年肉价的周期性反弹不可避免，加上基数影响，CPI将缓慢走高。好在大宗商品价格上行压力不大，PPI传导作用有限。物价整体水平预计会进入缓慢上行的周期。

我们认为央行对通胀的管理是谨慎的，依靠投资和外围经济的好转，未来经济增速难有大幅回落，而且调整结构也必须容忍一定的经济减速，我们已经能感受到高层对经济走弱的容忍度有所提高，所以货币政策难有明显放松，更多将是相关产业政策的调整。

--华宝信托宏观经济研究员 聂文：

数据低于预期太多，实体经济不是很好看。价格下滑速度太快，特别是工业领域。看来央行一直担忧的通胀目前来看已经问题不大，实体经济更多感受到的是通缩了。PPI下滑过快，也反应出实体经济需求不足，未来企业业绩不是很好。

央行应该出台金融扶持实体经济的政策，比如货币政策转向中性偏松。具体的措施可以有下调存款准备金率，如果条件成熟，降息也可以。但央行的现实选择可能还是公开市场释放流动性为主。

新增贷款太低了。说明实体经济对贷款的需求也比较弱。整体经济需求面萎缩比较快。

调结构也需要经济有一定温度，通缩时调结构难度比较大，比如就业等方面的压力，还是需要经济有一定增速才会更有利于转型。

--交通银行金融研究中心 唐建伟：

数据低于预期，市场预期是往上走，但是数据却都是往下走的。

这个月蔬菜价格下得多，是因为上个月涨得太多了，4月因为禽流感的原因蔬菜价格反常向上走。6月预计CPI会恢复到正常状态。

从CPI的角度谈不上通缩，但是PPI持续一年多的负增长，说明工业领域可能已经是通缩了。过剩产能需要去产能化，这种局面还会持续一段时间，使经济回升短期面临较大压力。

二季度经济增速稳住的可能性比较小，可能会在一季度7.7%的基础上进一步下降。

央行政策确实比较纠结，国内经济低迷，海外量化宽松导致热钱流入压力很大，需要降息来扶持经济并缓解热钱流入。但是反过来说，如果降息，会使经济结构调整必须停下来转向稳增长，这次启动的结构调整又要打水漂了。

而且降息也不一定能缓解热钱流入，限制外资流入效果不如监管政策收紧来得效果明显。

--中信证券首席经济学家 诸建芳：

两个数据都明显低于预期，PPI的环比持续较大幅回落说明经济需求的增长还是比较弱的。但现在提通缩还为时过早。（完）

**相关背景**

--国务院总理李克强周六表示，要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。

--中国5月外贸数据大幅降温。出口同比仅增长1%；进口同比下降0.3%，均远低于路透调查预估中值7.3%和6%。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观，人民币兑美元迭创新高的局面可能被釜底抽薪。

--中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位；而5月官方制造业PMI意外反季节上行，再度和侧重中小企业的汇丰PMI走势相背，凸显中小企业仍面临重重困境、经济结构性矛盾依然突出。

--消息人士称，中国新的领导层对经济放缓有更大的容忍度，可能会容忍经济季度增长率放缓至7%，才会出台新的经济刺激政策。

(发稿 中文新闻部; 审校 曾祥进)

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