中国通胀不足虑复苏待确认 货币政策料以微调为主

* CPI略高于预期但通胀尚不构成威胁

* PPI跌幅进一步扩大，显国内需求仍弱

* 货币政策料以微调为主

* 温和通胀为结构性改革铺平道路

发稿 北京中文部；撰写 宿泱韫

路透北京5月9日 - 虽然食品价格上涨推高中国4月CPI，但涨幅基本在市场预期之中，通胀仍不构成当前中国经济的威胁；而工业品价格的持续回落再度暴露需求面偏弱的问题，为国内经济复苏蒙上阴影。

通胀暂不足忧将为中国结构调整和进一步改革争取时间。在货币政策上，尽管近期有关降息的揣测有所升温，但多数分析人士认为，考虑到房价等制约因素，中国可能并不会步澳洲、欧元区等主要经济体的后尘开始降息，但会动用多种工具管理流动性，防止过多热钱流入国内。

“当前来看通胀不是一个大的威胁，但预测未来数月会是上行的趋势，到年终估计到达3%左右，主要是受基数效应的推动。”花旗集团中国高级经济学家丁爽表示，在这种情况下，货币政策进一步放松的可能性很小，但政策从偏于宽松向中性转变的过程会比较慢。

他并称，PPI降幅高于预期，对CPI也有抑制作用。PPI下行很大程度受国际大宗商品价格下降影响，但同时也说明国内经济是弱复苏，需求没有明显的反弹。

中国国家统计局周四公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，创下六个月最大降幅，此前路透调查中值分别为上升2.3%和下降2.3%；其中食品价格同比上涨4%，高于3月的同比涨幅2.7%，是推高当月CPI的主要力量。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅在数据公布后分析称，新涨价和翘尾因素在4月2.4%的CPI同比涨幅中，分别为1.4和1.0个百分点，影响CPI同比涨幅扩大。其中鲜菜价格上涨较多是推动CPI上涨的主要原因。

“目前更关注下半年物价走势。”交通银行金融研究中心研究员王宇雯表示，这主要由于猪肉价格三季度可能见底回升，而且资源价格改革也在进一步推进。不过和很多分析师一样，尽管她认为下半年通胀风险需警惕，但全年通胀前低后高，仍持于相对低位，交行对今年CPI同比涨幅预估仍维持在2.8%。

统计局数据显示，1-4月CPI同比上涨2.4%，仍低于政府3.5%的全年涨幅控制目标；1-4月PPI则同比下降2.0%。

中国通胀数据温和，基本符合预期，市场对此反应平淡。中国股市沪综指.SSEC早盘基本维持小幅下跌走势，午盘则进一步扩大跌幅至逾1%。

欲览中国通胀数据图表，请点击(link.reuters.com/xyw87t)

**PPI持续低迷凸显需求疲软**

中国PPI已连续连续第13个月处于负值，并在4月进一步扩大跌幅，这固然有全球大宗商品价格低迷的影响，但也反映出国内需求偏弱，经济复苏步伐尚需继续巩固。

“值得注意的是PPI跌幅超出预期，这一结果一方面是来自上游大宗商品价格的影响，另一方面也意味着国内工业活动景气度偏弱。”浙商证券宏观分析师郭磊称，PPI继续下探让其不得不重新估计库存周期的进程。尽管目前中游制造业处于库存底部位置，但在价格稳定的预期形成之前，企业补库存的动力会偏弱。

民族证券财富中心总经理徐一钉亦表示，PPI同比下滑超过预期，反映出终端消费的不足，这和之前公布的一季度GDP数据相匹配，国内经济目前还是处在一个弱复苏阶段。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比7.7%的增长率逊预期，对于二季度经济，多数分析人士预计会较前一季有所好转，路透调查的预估中值为8%，但结合最近一系列先行指标，有分析师认为经济增长的风险正在加大，二季度经济面临挑战。

不少分析师指出，PPI反映的生产领域的疲软还需要下周生产、投资和消费数据进一步来验证。就目前路透调查结果看，投资、消费数据基本持稳，同比增速预计分别在21%和12.8%，工业生产将因基数效应略回升至9.5%，整体而言经济增长或乏善可陈。

中国工业和信息化部也在近期表示，企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。

**货币政策微调为主**

尽管中国今年的政策基调为“宽财政、稳货币”，但近段时期海外经济体纷纷降息，加之全球性量化宽松未有收紧的迹象，国内经济增长力度不强，对中国跟随降息的揣测也日益升温，上周日市场就曾盛传央行可能于当日宣布上调存款准备金率并下调基准利率，以应对中央政治局此前提出的“稳住宏观、放活微观”的精神。

一边是稳增长、防止人民币过快升值的压力，一边是严调控下房价依然高企，在这种两难境地下，不少分析人士认为货币政策仍将保持中性，并通过微调来管理流动性。

交通银行高级宏观分析师唐建伟认为中国不会跟随降息：一方面降息有利于稳增长、缓解人民币汇率压力；但另一方面房价在新政打压下还在攀升，反弹压力大，降息对实体经济刺激作用可能不如对房价副作用大。

“政策刺激就像身体虚弱的人盲目进补。”他称，“中国在结构转型中对经济增速容忍度提升，降息对调结构不太有利。”

日信证券宏观分析师陈乐天则指出，在下半年通胀压力上升的情况下，央行难以通过价格政策进行应对，更多的会采取公开市场操作回收流动性。

中国央行公开市场周四时隔近一年半后重启央票发行，亦意味着近期对中国宽松货币政策预期落空。业内人士认为，央行此举明确释放出继续合理调控流动性的意图，以回笼人民币升值等导致的过多资金流入。

不过分析人士指出，目前低通胀的环境有利于推进改革，借机进行结构调整，而这正是新一届领导层的着力点。国务院最近研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中就包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

“温和的通胀环境也为中国进行结构性改革铺平了道路，要素价格的改革、利率市场化、减少行政审批以及放宽民间资本的市场准入，都是本届政府应该着力的地方。”澳新银行大中华区首席经济师刘利刚在数据公布后表示。(完)

(审校 张喜良)

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