版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 2月 14日 星期五 14:26 BJT

中国1月通胀数据温和开局 但PPI凸显经济有忧

中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，一方面对决策者而言通胀风险尚不足虑；另一方面，除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。但PPI深陷负增长泥淖接近两年之久，表明工业生产形势难以改观，一季度经济下行压力仍存。图为北京一家超市内消费者正在选购商品。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐