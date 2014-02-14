分析师看中国1月CPI和PPI数据

2013年10月17日在北京一商场拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京2月14日 -中国国家统计局周五公布，2014年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%。路透调查中值分别为上升2.3%和下降1.7%。

统计局数据并显示，1月CPI中的食品价格同比上涨3.7%，非食品价格上涨1.9%。环比来看，1月CPI环比上涨1.0%，PPI环比下降0.1%。

主要数据:

--CPI同比上涨2.5%(路透调查中值为2.3%)

--PPI同比下降1.6%(路透调查中值为下降1.7%)

--CPI环比上涨1.0%，PPI环比下降0.1%

--CPI中食品价格同比上涨3.7%，非食品价格上涨1.9%

以下为市场人士的评论:

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

CPI基本符合预期，实际上我们看商务部食品价格环比的高频数据，第三周之后已经起来了，但去年基数相对比较高，同比还是与上月持平。估计后续应该会温和回升。目前的CPI水平不会引发政策对于通胀和通缩的警惕，算是比较合意的。

PPI有点弱，这进一步验证了11月以来经济确实在放缓，本轮全球经济的小放缓的源头其实就是中国、韩国、巴西等新兴市场。当然，1-2月数据存在特殊性，后续PPI能否顺利回升至关重要。

我们目前倾向于认为本轮PPI上升周期和企业补库存周期远未走完，随着出口的继续回暖和3月工业旺季内需的启动，经济和PPI都会上来；但也不排除会有相反状况出现，即PPI继续掉头向下，那么我们对于经济走势需要重新理解了。

--西南证券研究所副所长 王剑辉：

我们此前就预计今年1月CPI涨幅应该与去年12月差不多，因为翘尾因素的影响在今年1月并没有减弱，甚至还有加强。

另外，1月份虽然高端商务的消费需求明显减弱，价格有所下降。但刚性需求的层面，中低端的消费品和服务的价格都有明显上涨。

我们认为未来一段时间，中国的物价水平处在上行空间有限、下行空间也有限，这样一个比较均衡、良好的运行区间里。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

1月CPI涨幅略高于市场预期，主要受春节因素影响，由于去年春节在2月份，今年在1月份，因此1-2月的数据往往失真，很难据此作出全年趋势性判断。不过政府抑制三公经费以及公款吃喝对抑制物价涨幅有一定帮助，至少从目前看全年物价上涨的压力不是太大。

但PPI持续回落显示工业品生产价格还在延续通缩之势，加之PMI的先行指标都在回落，预计一季度经济开局不是太好，经济下行的压力仍在。

**相关背景**

--中国央行日前在四季度货币政策执行报告中指出，未来一段时期中国经济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势，央行将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性。

----中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至六个月低点50.5，显示制造业继续保持增长态势，但受春节因素影响扩张势头有所放缓。而汇丰1月中国制造业PMI终值亦降至49.5，为六个月来首次跌破荣枯线。

--商务部统计数据显示，在正月初一至初七（1月31日至2月6日）中国农历春节长假期间，全国零售和餐饮企业实现销售额约6,107亿元人民币，比去年春节黄金周增长13.3%。

--中国人民日报日前报导称，在已公布今年经济增长目标的28个省份中降速成为主基调，相比2013年，只有广东省调高了0.5个百分点。专家称，过去一味关注高增速带来不少副作用，今后将把发展的导向转到效益和质量上来。（完）

(发稿 路透北京中文部; 审校 杨淑祯)

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