中国3月通胀温和上升 PPI再探低位 印证经济乏力（更新版）

* 3月CPI同比涨幅符合预期

* 预计年内通胀温和

* PPI降至八个月低位

* 印证内需仍偏弱，经济下行压力大

(新增更多细节和分析师评论)

路透北京4月11日 -中国3月CPI同比涨幅高于前月但仍属温和，基本符合市场预期。分析师多认为，在经济增长动力减弱之时，通胀仍不会构成威胁，预计年内都将控制在目标之内。

而PPI同比负增长已逾两年，且降至八个月低点，则凸显出当前内需疲弱，工业增长乏力，也预示经济增长下行压力加大。

中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，基本符合路透调查预估的上涨2.5%和下降2.2%。环比来看，3月CPI和PPI则分别下降0.5%和0.3%。

“应该说CPI数据与预期相差不大，尤其近期猪肉和蔬菜价格明显回落，CPI环比下降0.5%，加之中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，也与物价整体走势比较吻合。”中国国际经济交流中心研究员王军表示。

他并称，PPI的持续下行令人担心，工业品通缩迹象明显，预计下周出台的工业增加值，投资等数据也不会太好。“整体看，目前经济向下的动力似乎大于向上。”

从CPI细项看，3月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.5%；环比食品价格则下降1.6%，非食品价格上涨0.1%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据解读称，CPI环比由升转降，同比涨幅有所扩大。由于春节过后气温回升，蔬菜、水果等鲜活食品价格下降较多，是3月份CPI环比下降的主要原因。

欲览中国CPI、PPI、食品价格图表，请点击 link.reuters.com/ker48v

PPI方面，已连续25个月处于负值，且3月PPI降至八个月低位，结合前期公布的PMI指数，再度凸显当前工业领域鲜有好转迹象。

“PPI同比持续下滑，反映出工业制造业产能过剩问题还是比较突出，也反映出当前经济增长面临较大下行压力。”中国银行国际金融研究所主管温彬表示。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

国务院总理李克强近期称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。国务院已部署稳增长的措施，内容包括加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源等。

中国国家统计局定义下周三（16日）召开一季度经济运行情况新闻发布会，届时将公布一季度GDP及3月工业、投资和消费数据。路透调查结果显示，分析师预计一季度中国经济料增长7.3%，低于政府设定的7.5%全年成长目标；3月工业料同比增长9%，1-3月固定资产投资增长18.1%。(完)

(发稿 路透中文部; 撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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