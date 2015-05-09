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中国财经 | 2015年 5月 9日 星期六 10:39 BJT

中国4月CPI同比上涨1.5% PPI同比下降4.6%--国家统计局

路透北京5月9日 - 中国国家统计局周六公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，路透调查预估中值为上涨1.6%。

4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，跌幅大于路透预估中值的下跌4.4%。

4月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨0.9%。

环比来看，4月CPI环比下降0.2%，PPI环比为下跌0.3%。

4月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.6 1.4 ~ 1.8 1.4 1.8

工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.6 -4.4 -4.7 ~ -4.0 -4.6 -2.0（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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