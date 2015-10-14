分析师看中国9月CPI和PPI数据（更新版）

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路透北京10月14日 - 中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%，连续43个月下滑。

分析师认为，低于预期的CPI数据和持续疲弱的PPI显示，中国经济内需不旺的态势仍在继续，通缩风险的上升也为货币政策的进一步放松提供了空间，四季度降息降准是大概率事件。

9月详细数据:

--CPI同比上涨1.6%（路透调查中值为上涨1.8%）

--PPI同比下跌5.9%（路透调查中值为下跌5.9%）

--CPI环比上涨0.1%，PPI环比下降0.4%

--CPI中食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨1.0%

中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/wyd85w

以下为市场人士的评论:

--兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家 鲁政委：

CPI为1.6%，大幅低于我们2.2%的预测，环比0.1%也明显低于市场预期的0.5%。在中秋、国庆两节叠加，去年同期基数不高的背景下，仍然大幅低于预期值得高度关注。两节之中，居民消费较旺，但主要是休假出境游，折射出人民币汇率高估导致宝贵的内需外溢。

PPI为-5.9%，与市场预期和上月一致，加上此前公布的进口增速大幅下跌，暗示目前工业企业正处水深火热之中；在当前GDP数字总体平稳的情况下，工业企业累积利润已连续7个月负增长，作为企业冷热的温度计，GDP正越来越失灵，这也需要引起充分重视。

--招商证券宏观谢亚轩：

CPI同比增速1.6%，前值为2.0%，降幅大于市场预期。在食品分项中，除猪肉和蛋价格上涨之外，其他品种出现不同程度的回落。市场此前颇为担忧的猪肉价格涨幅显着收窄，迎中秋和国庆两节，本月环比仅为0.4%，前值为7.7%。22个省市的仔猪和生猪价格也明显回落。此外，前期涨幅较多的蛋价涨幅显着收窄，环比增长2.9%，前值10.2%。秋季蔬菜供应稳定，价格下跌。前期供应偏紧导致猪肉价格涨幅较快，对CPI涨幅的贡献度较大，而旺季不旺意味着通胀整体的上涨压力减轻。

非食品价格环比为0.2%，低于历史均值。一方面是成品油价格两次下调，另一方面，虽然一线城市住宅销售价格延续上升，租房价格环比涨幅较往年同期收窄，也反映出经济不景气给承租人带来的压力。

PPI同比增速与上月持平-5.9%。从分项数据来看，主要是石油加工、有色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选价格分别下降2.2%、0.5%和1.0%。9月国际大宗商品价格震荡走弱，国内工业的中观高频数据价格呈现不同程度的回落。虽然建筑行业出现小幅回暖，但是制造业整体经营状况并未发生明显改善，国内需求不足，产能过剩压力仍然较大。

预计四季度通胀水平为2.0%，全年通胀为1.6%。通胀暂时回落有利于延续此前稳健货币政策和积极财政政策的基调。央行推广信贷资产质押再贷款试点、完善合格抵押品制度，再次明确央行保持流动性合理宽裕、守住不发生系统性风险底线的态度。我们预计9月外汇占款降幅缩小至-2,500与-3,500亿元之间，随着跨境资金流入规模较往年趋势性减少，央行仍可能继续降准，并配合使用多种数量工具，如公开市场操作，以及包括MLF和PSL在内的各种创新型工具，以补充基础货币缺口。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

CPI低于市场预期，跟鲜菜等蔬菜价格回落有关，也和流动性没有预期的那么宽松有关。虽然央行货币政策9月还是呈现各种形式的宽松，如逆回购和公开市场操作，但力度并没有显着增加。原本预期长假前后央行会放出更多流动性，但至少在公开市场操作层面上，没有看到连续几周的大额净投放。

另外，需求也没有显着增长，原本预计猪肉价格涨幅回落可能带动其他商品需求的回升，价格会有一定的企稳和上涨，但这种现象没有发生。预计10月物价会回归小幅上涨的趋势。

降息降准空间都比较小，特别是降息的空间很小。现在已经进入实质低利率状态，而我们看到低利率对实体经济的刺激效果并不明显，反而是潜在的负作用如滞涨令人担心，降息的“性价比”目前来看并不高。

--光大证券宏观分析师徐高 杨业伟：

9月CPI同比涨幅较上月收窄0.4个百分点至1.6%，低于我们与市场1.8%的预测，通胀重回下行通道。PPI延续同比大幅下跌状态，同比跌幅与上月持平为5.9%，显示工业品依然面临严峻通缩压力。

猪肉价格影响渐退，通胀重回下行通道。经济疲弱环境下居民收入增速持续放缓，消费需求不足对通胀价格形成持续抑制。而前几个月供给面带动的猪肉价格上涨短暂改变了通胀放缓进程，随着猪肉价格度过峰值进入下降阶段，通胀重回下行通胀。9月猪肉价格环比微涨0.4%，涨幅较8月大幅收窄7.3个百分点。同时蔬菜、鲜果、水产品等食品价格均出现了1个百分点以上的环比下降。

工业品价格继续大幅下跌，通缩压力严峻。受大宗商品价格下跌带动与国内需求疲弱影响，工业品通缩压力持续，未来几个月在基数效应和经济逐步企稳推动下，PPI同比跌幅有望逐步收窄。

通胀重回下行通道，货币政策宽松空间加大。经济下行压力之下，货币政策将持续宽松。而通胀压力的缓解，将为货币政策宽松提供更大空间。央行将继续实施全面宽松货币政策，通过各种方式引导金融体系资金进入实体经济，推动社会融资总量持续扩张，增加实体经济信用供给。而实体经济资金面改善将推动投资边际好转，发挥重要稳增长作用。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI涨幅回落，主要是食品价格涨幅明显收窄，猪肉价格环比涨幅回落，鲜果和鲜菜价格环比下降；非食品价格虽然总体保持平稳，但燃油价格降幅明显，也拉低了CPI涨幅。

PPI已经连续43个月负增长，工业领域压力还是非常沉重，但另一方面也有助于促进产业结构转型，去产能过程会加快。

经济下行压力还是比较大，货币政策在稳健基础上偏向宽松调节。鉴于市场利率已经处在比较低的水平，进一步降息会比较谨慎，但不排除降准的可能性。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

PPI下跌5.9%在预期之中，还是需求不振、大宗商品价格下跌叠加国内产能过剩，形成生产领域通缩。CPI涨幅略低于预期，但反映出来的趋势一致，伴随食品季节性供给短缺的结束，食品价格涨幅回落带动CPI涨幅回落。全年还是会维持这一格局，为货币政策提供了新的空间，降准降息年内有必要也有可能。

当前主要问题还是通缩，短期很难缓解，能在“十三五”中后期缓解已经很不错了。

--恒丰银行金融市场总部研究员 蔡浩：

9月CPI环比增幅0.1%，同比增幅1.6%，均不及市场预期，并较8月有所放缓，主要系食品价格增速下降0.1%所致。由于9月天气状况较8月转为正常，蔬果、水产供应充足，价格环比均有所下滑，而猪肉价格在连续五个月上涨后，增速明显减缓，较上月回落7个百分点以上。非食品方面，受季节性因素影响（开学季、换装季），环比增速提高至0.2%。

9月PPI同比下降5.9%，与8月一致，但环比降速为0.4%，较上月的0.8%有所收窄。然而随着翘尾因素减弱，PPI有继续探底可能。

CPI增速放缓和PPI进一步探底的可能，叠加欧洲9月再次陷入技术性通缩的情况来看，中国、乃至整个世界仍旧面临不小的通缩压力，而这也为四季度货币政策的实施留下了更大的空间。仍然预计10月下旬以后，央行可能会通过降准、降息的方式补充基础货币、维持流动性稳定和继续降低社会融资成本。

--摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管 章俊：

三季度经济开始筑底企稳，但需求依旧疲弱，前期“稳增长”政策的效应还没有得到很好的体现。虽然四季度预计经济增长会有所改善，但依旧脆弱，政策层面需要保持稳定性和连续性。

目前看来到年底之前通胀将持续维持低位，这为宽松政策的延续创造空间。我们认为在四季度央行可能还有降准和降息各一次，更多的是为了巩固前期政策效果和在一定程度上对冲由于外汇占款下降所带来的货币政策紧缩效应。

但是鉴于资本外流和人民币汇率贬值的压力，央行可能不希望过多使用降息降准这种宽松信号过于强烈的政策工具，而且目前整体的政策取向也转变为：货币政策宽松配合“积极财政政策”，因此央行更多的是看重宽松的实质，而希望弱化宽松政策向市场所传递的政策信号。最近央行扩大信贷资产抵押再贷款试点在很大程度上就起到了这样的效果，一方面起到增强对实体经济的流动性支持的效果，另一方面弱化了因为频繁降息降准带来的强烈宽松信号。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

CPI涨幅低于预期，主要是因为食品价格如猪肉价格环比涨幅大幅缩窄，其它鲜果和鲜菜价格环比回落所致。PPI则基本符合预期。

需求很疲弱，通胀也不会高不到哪儿去。货币政策预计保持宽松，维持还会降准的判断，降息短期看不到。

--中信建投债券 黄文涛:

CPI低于预期，猪价企稳，CPI将温和、低位徘徊。维持全年CPI 1.6%的判断，PPI未来几个季度难以转正，工业通缩将持续存在。中国未来面对的是通缩风险而不是通胀风险。降息降准在即。

负利率是伪命题，不构成降息的制约因素。实际执行利率高于CPI，存款替代产品收益率高于CPI。中国货币政策不会采取跟随策略，大国经济需要锚定国内经济状况。未来两年中国经济继续探底，奔6进程持续中。货币政策不会转向，近期降息降准是大概率时间。

资金向债市转移的方向没有变化，进程还在继续，中期基本面（经济奔六）、政策面配合（还有双降），这决定了债市无风险。衰退式宽松将持续数年，需要适应投资回报率降低和无风险收益率系统性降低的新常态。

--民生证券宏观 朱振鑫和张德礼：

9月CPI同比1.6%，不及预期值1.8%，较上月大幅回落。除一定的基数效应外，主因还是食品项贡献减弱（食品项8月同比上涨3.7%，9月上涨2.7%）。一方面，猪肉价格9月持续回落，猪周期对CPI贡献减弱；另一方面，随着秋冬季鲜菜的上市，鲜菜价格对物价的影响变小。

9月PPI同比-5.9%，与前值持平。一是近期大宗商品价格企稳，叠加人民币大幅贬值，带来一定的输入型通胀压力；二是中央加大稳投资稳增长力度，基建投资自8月以来回升，导致工业品需求企稳。但中期来看，PPI已经连续43个月负增长，未来转正仍然遥遥无期，一方面，上游去产能去库存尚未结束，另一方面，伴随经济换挡转型，传统工业品需求将趋势性放缓。在产能有效去化和需求找到新增长点之前，PPI难摆脱低迷。

通缩压力加大，宽松势在必行。从内部看，PPI持续43个月为负，CPI涨幅放缓，通缩矛盾再度凸显。从外部看，汇率在央行维稳之下逐步企稳，贬值造成的资本外流压力缓解，为宽松创造了条件。四季度降息降准是大概率事件。

从思路上看，目前的核心仍是宽信用，而不是宽货币（资金面并不紧张，此前被误读为QE的信贷资产质押再贷款其实也是为了提升银行放贷意愿）。由此推断，降息可能来得比降准更快，但如果资金面因汇率波动、信贷放量、股市放量等因素出现紧张，降准也会择机出手。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

9月CPI较上月回落比较明显，应该有翘尾因素影响，从月度数据看波幅较大，且目前拉动CPI的主要是食品价格上涨带动。尽管9月10月节假日较多，但因服务业价格在CPI中的占比并不大，因此体现并不明显。估计未来几个月CPI(涨幅)仍会维持在下降通道中。

PPI跌幅仍较大，一方面与国际原油等大宗商品价格回落有关，另一方面也与国内产能过剩，制造业生产动力不足，内需不旺有关，显示经济整体态势仍比较疲弱。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

9月CPI由上月2%降至1.6%，连续三个月回升后首现回落，主因食品非食品同比均降；国庆期间猪价、菜价继续下跌，食品价格明显走弱，预测10月CPI食品价格仍弱，CPI同比维持在1.6%。

9月PPI同比下降5.9%符合预期，环比跌幅缩小至0.4%，各类生产资料价格显着回落，主要工业行业价格均下跌；10月以来油价短期回升，预测10月PPI同比降幅有望略收窄至5.7%。

考虑到8月以来猪价持续回落，前期推升物价的主要因素已消失，我们下调四季度CPI预测至1.7%，且PPI通缩状况难改观，短期通缩风险升温，工业生产低迷经济下行压力仍大，降息空间打开，宽松货币政策仍将持续。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

CPI略低于预期。从高频数据看，CPI回踩是在意料之中的事情，9月猪肉、蔬菜，非食品涨幅均有回落；但1.6稍微有点意外。

但这并不是说通胀就此掉头向下了，从高频数据看，10月第一周猪肉价格同比重新反弹，10月CPI可能会再度回升。房价也在继续上涨。我们倾向于认为目前这个再通胀周期并未结束。

PPI同比止跌值得关注，这只是一个开始。随着上游大宗商品价格的同比企稳，PPI应该会进入到降幅收缩区间。而这将进一步推动企业预期的改善和通缩效应的减弱，CRB、PPI的企稳与工业数据的企稳将是同一过程。

**相关背景**

--国务院总理李克强日前表示，中国经济增长仍处在合理区间，能够完成今年经济社会发展的主要目标；要不断创新宏观调控方式，积极扩内需、调结构。

--财政部长楼继伟表示，目前全球经济形势并不乐观，中国的经济转型是一个健康的调整，在把经济保持在一个可预期空间的同时，中国将继续推进内部的结构性改革。

--国家统计局局长王保安撰文指出，在经济发展新常态下，经济增长与用电量、铁路货运量指标之间的弹性系数正在发生新的变化，一定程度上的背离恰恰反映了结构调整和转型升级取得积极进展。

--中国十一国庆假期公布的官方和财新制造业PMI均落在荣枯线下方，其中官方PMI在连续两个月回落后出现微幅回升，而财新PMI则创下六年半最低水平，而9月官方和财新服务业的PMI一个持平，一个续降。（完）