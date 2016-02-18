即时观点：中国1月CPI涨幅创五个月新高 货币政策仍将维持宽松

（新增更多分析师评论并调整标题措辞）

路透北京2月18日 - 中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。

1月详细数据:

--CPI同比上涨1.8%（路透调查中值为上涨1.9%）

--PPI同比下跌5.3%（路透调查中值为下跌5.4%）

--CPI环比上涨0.5%，PPI环比下降0.5%

--CPI中食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.2%

图表 中国CPI、PPI和食品价格走势 tmsnrt.rs/24bcN3I

以下为市场人士的评论:

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

CPI继续回升，其中食品价格回升加快是主因。2月份恰逢春节假期，食品价格迎来高潮。比去年相比，今年食品价格上涨明显，特别是蔬菜价格，受季节性和寒流的双重因素影响；同时猪肉价格也一改去年回落走势，继续温和回升。

预计2月份食品价格将明显回升，2月CPI同比上涨2%，环比上涨为1.4个百分点，有一定的季节性因素，很可能是全年的高点。未来季度会逐步走弱。

需求疲弱很难支撑价格的进一步回升，但伴随货币供给扩大，通缩风险降低。在过剩行业去产能的过程中，工业产品价格有望得到支撑，PPI未来反弹趋势确立。

--光大证券宏观团队 徐高 杨业伟

1、今日统计局公布1月通胀数据显示CPI同比上涨1.8%，较上月回升0.2个百分点，略低于我们与市场1.9%的预测。通胀回升主要受极端天气、春节因素等短期因素影响。1月PPI同比下跌5.3%，跌幅较上月收窄0.6个百分点，PPI跌幅收窄主要受基数影响，环比依然保持显着下跌态势，显示工业品通缩压力持续。

2、极端天气、春节因素是通胀短期回升的主要原因。受1月中下旬全国范围寒冷天气影响，鲜菜和鲜果价格出现明显上涨，环比分别上涨7.2%和4.0%，推动CPI环比增速提高0.2和0.1个百分点。另一方面，今年春节因素较去年有所提前，对1月通胀产生推高作用，我们根据经验数据估算结果显示，春节因素推动1月CPI增速上涨0.3个百分点左右。随着春节因素和极端天气因素推出，2月CPI增速将再度回到下降通道。

3、工业品通缩压力持续。1月PPI同比跌幅收窄主要由于基数因素。去年1月环比大跌1.1%，今年1月继续环比下跌0.5%，导致同比跌幅收窄0.6个百分点。而经验数据显示春节因素对PPI影响微弱。环比数据下跌显示工业品通缩压力持续，总需求疲弱态势下，工业品通缩将持续。

4、通胀弱势延续，货币政策宽松态势不变。短期因素是1月通胀上升的主要原因，总体疲弱的物价态势并未改变。因而通胀并不对货币政策宽松构成约束。而汇率依然是短期宽松政策主要限制因素，短期基于维持汇率稳定目的，降准可能性有限。随着经济下行压力加大，以及人民币贬值压力下降，上半年降准降息等宽松政策依然有望再度推出。而信贷和社融将继续维持相对高位，推动实体经济资金面持续改善。

--国泰君安固收团队 徐寒飞、高国华：

1、CPI涨幅低于预期。1月CPI为1.8%，比12月回升0.3个百分点；环比上涨0.5%（与12月持平）。分项数据显示，CPI食品项环比涨2%（12月1.5%），非食品环比0.2%（上月0%），CPI反弹主要由非食品价格上涨带动。

2、季节性因素、大雪极寒天气、低基数效应和春节错位影响是推动CPI反弹主因，2015年基数效应很低，1月仅0.8%；春节错位影响，今年春节在2月初，比上年提前10天，涨价冲击主要体现在1月；大雪极寒天气影响蔬菜生产和运输，导致涨价；季节性因素导致蔬菜、猪肉价格上涨。

3、食品项CPI环比小幅上涨至2%，从分项看，鲜菜和鲜果价格环比分别上涨7.2%和4.0%，猪肉价格环比上涨2.5%，合计拉动CPI环比0.3个百分点；1月非食品价格环比涨幅略超预期，但主要受春节假期的季节因素所致，交通和旅游价格上涨明显。

4、1月PPI同比-5.3%，环比-0.5%，环比下跌趋势延续但跌幅小幅收窄。主要受1月国内钢材价格小幅反弹，大宗商品价格跌幅收窄所致，也与1月购进价格反弹2个百分点一致。但整体上，由于经济内需仍疲弱，行业供给过剩，预计PPI弱势持续。

5、整体而言，1月CPI反弹低于预期，而且主要受到季节性因素、低基数效应和春节因素影响，可持续性不强，预计2月CPI将开始回落，货币政策仍将维持宽松态势，在供给改革中发挥稳增长需求管理的作用，抑制经济下滑风险。

----国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

CPI受去年同期基数相对较低，春节因素影响涨幅较明显，另外目前整体消费增长速度较快，增长态势平稳，这种情况下也支持了CPI的回升和反弹。

PPI数据虽较去年有所好转，但短期数据出现一定程度的恢复可能也是技术层面的回复。目前工业生产情况已下滑至一定程度，继续深幅下行的动力不足，进一步下行可能性不大。另外目前国际大宗商品起色很小，也对PPI形成一定压力。

--信达证券宏观策略团队：

导致CPI1月份上涨的主要原因还是食品价格的上涨，由于1月份天气寒潮的原因，相关食品的价格产生了上涨。另外由于1月份受劳动力价格的影响，部分服务类的价格也出现了小幅的上涨。总体来说，由于去年同期基数较低，今年1月份数据涨幅尚可。

PPI已经连续47个月下跌，虽然1月份部分工业用品环比价格发生小幅变化，但趋势不会改变。1月份的经济数据对今年货币政策影响不大。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

CPI继续回升，其中食品价格回升加快是主因。2月份恰逢春节假期，食品价格迎来高潮。与去年相比，今年食品价格上涨明显，特别是蔬菜价格，受季节性和寒流的双重因素影响；同时猪肉价格也一改去年回落走势，继续温和回升。

预计2月份食品价格将明显回升，2月CPI同比上涨2%，环比上涨为1.4个百分点，有一定的季节性因素，很可能是全年的高点。未来季度会逐步走弱。

需求疲弱很难支撑价格的进一步回升，但伴随货币供给扩大，通缩风险降低。在过剩行业去产能的过程中，工业产品价格有望得到支撑，PPI未来反弹趋势确立。

--澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚、经济师林慕尔：

中国1月份CPI通胀率同比上升至1.8%，高于上个月的1.6%，CPI上升主要由食品价格上涨带动，同期食品价格大幅上升4.1%。其中，受到恶劣天气和农历新年假期效应的影响，蔬菜价格同比大幅上涨14.7%，对CPI增长率贡献0.37点。猪肉价格同比上升18.8%，对CPI增长率贡献0.44点。环比而言，CPI上升0.5%。

1月份PPI下跌5.3%，跌幅虽然较上月的-5.9%收窄，但仍然反映内需疲弱以及大宗商品价格持续走低。1月份采掘产业PPI同比下跌19.8%，原材料PPI下跌9.1%，加工业PPI下跌4.9%。环比而言，PPI继续大幅下滑，环比下跌0.5%。

通胀在3月将开始逐步回落。高频数据显示，2月初食品价格持续上升，这将带动本月的CPI通胀。但是，由于季节因素将逐渐消失，CPI上升也将是暂时的。事实上，非食品CPI在1月仅同比上升1.2%。与此同时，2月大宗商品价格持续走低，PPI将继续下降并将影响CPI走势。整体而言，中国今年将持续面临较大的通缩风险。

除了通缩风险，中国1月外汇储备进一步下降，资本流出压力持续。因此，央行需要进一步放松货币政策，我们维持早前的预测，认为第一季度央行将降准50个基点。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

食品价格走强，支撑CPI走高。春节因素刺激蔬菜消费需求和服务需求，寒潮雨雪天气缩减蔬菜供应，蔬菜价格上涨明显，整体符合季节性表现。

PPI环比跌幅略缩窄。PPI连续47个月负增长，环比下降0.5%，主要是黑色和有色金属加工价格跌幅缩窄。

预计春节消费将继续带动2月CPI，考虑到大宗价格阴跌筑底和经济下行影响，CPI短期波动对全年影响有限，我们维持2016年CPI和PPI涨幅分别为1.7%和-3.8%的判断，对货币政策不构成制约。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI出现回升，主要是1月翘尾因素比较高，1.39是全年最高；其次是春节因素，带动主要食品价格、服务价格出现大幅度上涨；但CPI整个上涨幅度比预期要低一些，主要是非食品相对比较低，比较平稳。

货币政策受物价制约还是比较小的，整体会偏向宽松调节。具体操作还是要看经济运行情况，倘若一季度经济仍面临较大下行压力，比如增速降至6.5%以下，则不排除继续降息降准的可能。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚：

1月CPI同比增速继续回升至1.8%，较上月回升0.2个百分点，天气因素限制了食品供给，春节因素增加了需求，带动价格整体回升，但回升幅度不及市场预期，或与统计局调整食品和非食品比重有关，根据我们的初步推算，食品权重或被大幅下调至16.7%。

CPI食品价格同比增长4.1%，环比上涨2.0%，其中鲜菜、鲜果价格受雨雪天气影响环比继续大幅上涨，春节因素影响下，蛋类和猪肉价格环比均出现上涨。CPI非食品价格同比增长1.2%，环比增长0.2%，其中医疗保健、娱乐教育和衣着在春节效应带动下，价格环比增幅均高于历史均值，非食品价格整体表现反映出消费需求相对稳健。

PPI同比下滑5.3%，降幅收窄0.6个百分点，打破连续5个月的超低增速，既有低基数影响，也与部分工业品出厂价格改善有关。

CPI增速季节性回升，PPI同比增速出现一定见底迹象，建议主要关注PPI回升的影响，考虑到央行更多关注CPI和GDP平减指数，PPI的见底结合CPI的季节性回升，对于货币政策特别是利率工具的影响值得关注，在总需求政策持续发力的背景下，未来经济企稳概率进一步加大，利率上行风险愈发增强，继续建议控制久期。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

无论是天气还是节假日分布因素都不能完全解释食品价格的超季节性上涨，货币周期的触底回升是价格回升的主因。如果我们把猪肉、蔬菜价格和M2放在一起，可以看到这轮拐点完美吻合，和历史规律完全一致。PPI降幅收窄亦在预期之内，后期随着原油价格的触底确认，PPI还将继续回升。我们提示关注通缩触底背景下的价格逻辑，例如一些化工产品注定出现的涨价。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

1月CPI由上月1.6%上涨至1.8%，主因受1月极寒低温天气和春节因素影响，1月猪菜价大幅上涨，带动食品价格同比涨幅扩大至4.1%，而假期因素也带动非食品价格小幅上涨1.2%；2月份以来推升1月CPI的天气、季节等因素仍未褪去，猪菜价格仍上涨明显，预计2月CPI小升至2%；

1月PPI同比下降5.3%，较上月-5.9%降幅缩窄，主因受低基数影响，黑色、有色等产业价格由降转升，化学化工行业降幅缩窄。2月虽然国内油价在新规下无法下调，但国内煤价止跌，钢铁价格持续小涨，加上去年同期低基数，预测2月PPI同比降幅或继续缩窄至4.7%；

物价暂时回暖，但经济仍在寻底，工业经济开局不佳，传统行业产能过剩仍待化解，货币高增与通缩并存，仍考验供给侧改革的决心。经济依旧低迷，货币超发积累长期贬值和物价超增风险，宽松货币政策或继续延后。

--野村中国首席经济学家 赵扬：

CPI受春节影响仍不算高，PPI仍很弱，说明总需求仍然很弱，货币政策放松存在空间。维持全年四次降准两次降息的判断。

--首创证券研究所所长 王剑辉：

比预期略低一些，整体上反映出今年以来大宗商品价格企稳的大环境，全球主要农产品价格今年以来已经有小幅上涨，在0.9-4% 左右，比去年同期开局有显着的改善，油价经过剧烈波动以后近期也显出跌幅收窄的迹象，随着主要产油国控制产量，原油价格企稳也会带动其他大宗商品价格的企稳。

但由于整体需求没有呈现出显着的改善，至少国内层面还是一种温和稳定的状态，没有显着回升，所以价格上行的趋势还是比较缓慢的，但回升的趋势能得以延续，未来两三个月在食品和日用品价格推动下，CPI还能回升到2%以上。

进入3月以后，整个经济体进入完全工作状态，服务类价格也会有所回升，目前判断全年CPI在2.5%左右，是一个温和回升的态势。

货币政策还是维持宽松的状态，只是宽松的方式有所改变。市场原本预期通过降准、公开市场操作和MLF等方式释放流动性，但这些工具没有动用，1月新增贷款就破了2万亿，说明是隐性窗口指导从实际上放松了贷款的控制，这也传递出一个强烈信号，即央行会维持宽松的局面，但进一步加码的空间不大。

不管从价格上或者从数量上释放流动性的空间都不是很大，起码降息空间不大，现在看降息并没有对资金成本下降带来有效的改善，主要还是传导机制不畅的问题。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强日前表示，中国经济仍有巨大的潜力，“我们有这么高的储蓄率，这么大的回旋空间，一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，该出手时我们会果断出手。”

--中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周三表示，从目前国内经济运行的状态看，不会出现新一轮“失业潮”；而蔬菜价格近期上涨应对1、2月份CPI产生重要支撑作用，但对全年CPI影响应该不大。

--中国央行日前在四季度货币政策执行报告中称，本国货币政策过于宽松容易导致本币贬值压力，而降准信号意义较强，有可能强化对政策放松的预期；货币政策应保持中性适度，既要防止结构调整过程中出现总需求的惯性下滑，同时又不能过度放水、妨碍市场的有效出清。

央行并称，在结构调整过程中国内物价涨幅保持相对较低水平的概率较大，但也要看到当前物价绝对水平不低，且继续呈现结构化特征。

--中国人民银行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右；货币政策空间较小，财政政策也面临困境；预计全年CPI涨幅在1.1-1.5%之间,PPI涨幅在-5%至-3%之间。（完）