分析师看中国3月CPI和PPI（更新版）

路透北京4月11日 - 受鲜菜鲜果和猪肉等食品价格回落影响，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持平在上月2.3%的水平，而没有出现预期的大幅扩大，低于路透调查预估中值2.5%。

国家统计局并公布，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.3%，为2015年1月来的最小降幅，路透调查预估中值为下降4.6%；PPI环比上涨0.5%，结束自2014年1月份以来连续26个月的下跌走势。

分析师认为，今年全年通胀预计依然温和，没有大幅上升的基础；货币政策还是以稳增长的第一要务，维持松紧适度，短期以观察为主。

3月详细数据:

--CPI同比上涨2.3%（路透调查中值为上涨2.5%）

--PPI同比下降4.3%（路透调查中值为下降4.6%）

--CPI环比下降0.4%，PPI环比上升0.5%

--CPI中食品价格同比上涨7.6%，非食品价格同比上涨1%

中国CPI和PPI图表 reut.rs/20tzP2L

以下为市场人士的评论:

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

3月PPI环比上升0.5%，不仅环比转正，而且幅度也超市场预期。从历史来看，此次PPI回升为2014年至今首次环比上升，从上涨幅度上来看，此次PPI的环比上升幅度的上次出现则是在2011年4月。PPI环比首次回升，继续坚定看多大宗商品。

3月的通胀数据初步验证上游的拐点明确，因此从基本面的角度来说，股市回升的链条已经完善；PPI回升意味着企业利润回升，也意味着企业实际融资成本下降，这是2016年股市健康牛的重要支撑。

3-4月蔬菜价格必然要回落。对于猪肉价格，从季节性因素看，4-6月猪肉价格回落概率较大，但是由于目前生猪存栏量仍然处于历史最低位，因此猪价未来将高位震荡。整体来看，2016年CPI中枢将在2-2.5%附近，较2015年中枢上行，这意味着货币政策宽松空间几乎为零。

--昆仑银行战略投资与发展部总经理助理 李建军：

仅从宏观政策角度对物价数据进行评论，一是物价上涨温和，符合市场预期，但是从政策角度看，仍然在一定程度对宽松的货币政策构成一定制约。鉴于货币政策的最终目标仍然要考虑经济增长等其他因素，因此至少稳健宽松的基调不会出现改变。

二是从人民币汇率的角度看，物价上涨，的确会给汇率带来贬值压力，因此货币政策如果过于宽松，不利于汇率稳定的目标，这就需要货币政策兼顾内外政策目标，进行平衡。

三是从PPI看，经济企稳的迹象得以延续，今年仍应把财政政策作为重要的经济增长政策进行使用，而不能把货币政策作为唯一的刺激政策。

四是从银行的角度看，宽松的总体环境不变，意味着今年的盈利压力较大，特别是息差会进一步收窄。但是如果经济能够持续向好，特别是PPI能够收窄甚至转正，那么总体经营压力特别是不良的情况会有所好转，总体是有利于银行的经营改善的。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

目前食品价格上涨是恢复性上涨，不足以把通胀拉到超过3%的水平。整体判断将温和上涨，月度上涨幅度减弱，猪肉5、6月涨幅将显着收窄。在需求没有明显回升前，未来三个月内，CPI维持在2%的水平，6月前后甚至可能低于2%。

从PPI来看，整体工业产品定价比较充分消化了销售不畅的压力，维持低位逐步回升，同比跌幅逐步收窄，虽然不是直线型变化，但整体降幅趋于收窄。具体来看，原油价格有较大波动，但低位反弹的方向比较明显，工业有色金属价格企稳回升，PPI好转的制约因素还是终端需求复苏乏力，PPI回升还是需要较长时间，预计年底在-2%左右。

政策方面，维持是一个关键词，维持目前宽松环境，加码的必要性和空间不是很大。外汇储备持续下跌的趋势有所遏制，补充流动性外汇占款的需求相对降低，而这正是前期降准的考虑之一。预计当前政策至少“维持”到六月前。

--民生银行首席研究员 温彬：

物价上涨可控，货币政策弹性增强。近期，物价上行主要来自食品价格上涨，其中猪肉、鲜菜同比涨幅显着。目前猪肉市场供需缺口较大，生猪从繁育到育肥出栏还需半年以上，预计猪肉价格继续保持高位运行。

PPI同比下降4.3%，好于市场预期，主要是稳增长政策效果显现，投资回升拉动工业生产。但由于去产能压力依然较大，PPI全年仍将处于收缩状态。

随着美元指数近期走弱，人民币汇率贬值预期逐渐消退，货币政策空间弹性增强。预计市场流动性总体稳定，市场利率保持低位运行。

--光大证券宏观团队 徐高 杨业伟：

CPI略低于预期，消费品通胀压力有限。预计蔬菜价格将从4月开始逐步回落，猪价继续上涨空间也有限。随着去年基数效应逐步显现，预计CPI同比增速将从4月份开始逐步下行，年内通胀将见顶于3、4月份。

而需求回升带动工业品价格明显攀升。随着稳增长政策持续发力带动需求回暖，工业品将逐步摆脱通缩。

政策将延续宽松，经济企稳态势逐步确立。3月物价数据显示通胀压力有限，政策将延续宽松态势。将继续通过加大信贷社融投放，改善实体经济资金面，推动投资企稳回升，带动经济回暖，经济企稳态势将逐步确立。

而政府确定未来五年平均6.5%以上的增速意味着经济将由过去的持续下滑转为平稳，今年将成为由“L”型下滑阶段进入平稳阶段的重要拐点，经济政策调整以及资本市场走势都将发生相应变化。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

CPI同比低于预期，主要是食品价格回落比预想的要快。预计未来CPI还是比较温和，没有大幅回升的基础，不会突破3%，中国也不存在滞胀。

PPI环比逾两年首次回升，说明供给侧改革有效果，而且需求也起来了。预计二季度PPI降幅会继续收窄。

货币政策还是要适度，不可能太宽、也不可能紧到哪儿去。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

3月CPI维持稳定，主因春节过后鲜活食品和服务价格环比回落。猪菜价同比超季节性上涨，带动食品价格同比大涨至7.6%，非食品价格保持在1%，按旧食品权重计算，3月CPI涨幅已达3%；4月通胀仍趋回升，CPI同比小幅升至2.5%。

3月PPI环比自14年1月来首次转正，主因黑色有色金属产业价格涨幅扩大，石油开采等行业价格止跌，石化行业降幅缩窄。4月PPI继续改善，预计环比上涨0.2%，同比降幅缩窄至-3.9%。

通胀风险未消。4月初蔬菜价格小幅回落，但猪价再创新高，国际油价持续上涨，均对CPI形成推升压力，我们预测上半年CPI仍在3%以内，但下半年CPI存在破3%的风险。

货币回归稳健，警惕风险延后。通胀回升制约货币宽松力度，叠加货币超增、债务风险加大，央行货币政策仍偏稳健。目前人民币短期升值，改善资本外流的预期，国内经济短期改善，通胀依然温和。但需警惕有两方面风险仅延后而未消除：一是美国加息是迟到而非缺席，二是人民币汇率短期升值不改货币超发的实质，通胀或持续回升，而经济改善难持续。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

CPI涨幅低于预期，有一部分价格在上涨，一部分价格下跌，因而并没有出现整体上涨。我们认为总体供过于求，不大可能出现价格的大幅上涨。预计全年CPI涨幅在2%左右，从结构上看，总体平缓，两头高中间略低。

大宗商品价格跌幅收窄导致PPI降幅小于预期，PPI环比上涨释放出积极信号，这一方面是由于大宗价格下跌，如油价已跌80%，另一方面也与供给侧改革导致去化有关系，PPI好转能否持续，4月17日OPEC会议很关键，若能形成冻产协议，目前格局能维持，制造业通缩缓解。

政策方面，我还是认为2016年增长是第一位，物价是第二位的，增长需要宽松时，货币/财政政策都会毫不犹豫宽松。目前经济形势向好物价可控，正处在3-6个月的向上脉冲期，货币政策短期以观察为主。但全年来看，仍维持年内还会降息一次，降准5次的观点。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI同比涨幅和上月持平，并没有像预期般大幅上涨，主要是春节以后蔬菜鲜果价格环比明显下降，猪肉价格环比也有下降。但食品价格整体涨幅还是比较高，所以CPI还是保持平稳。

PPI环比两年来首次出现正增长，同比降幅进一步收窄，主要是受年初以来工业产品、钢铁建材等价格触底反弹推动。

食品价格依然处在比较高的水平，翘尾因素二季度还会逐步上升，因此预计CPI二季度还是会温和上升；但剔除了食品能源的核心CPI还是比较低，意味着CPI没有大幅上升的基础，不可能突破3%。

货币政策还是以稳增长为目的，还是会坚持稳健偏松的调整。但同时要顾及物价水平还有资产价格，避免出现高通胀和资产价格泡沫。未来降准可能性还是存在，降息需要更谨慎一些。

--民生证券固收团队 李奇霖、梁路平：

CPI同比2.3%，环比下降0.4%，与微观数据不一致，公布的CPI食品项中，是猪肉和蔬菜价格环比是回落的，非食品项环比回落0.1%，因农民工返返城和春节假日因素消退，服务类价格和旅游价格环比回落所致。PPI同比-4.3%，环比上涨0.5%，PPI反弹因大宗商品价格涨价所致。

向后看，后续猪肉和蔬菜价格高位盘整，对同比贡献略有减弱。考虑到现在能繁母猪存栏仍在减少，我们预计全年猪价都将保持较高的景气度。但仅从同比的角度看，猪价上涨最大的冲击体现在一季度，后续因基数效应，猪价对CPI同比的贡献在略有减弱。

PPI反弹因大宗商品涨价。考虑到计划新开工项目40%以上的高增长，需求复苏短期有一定可持续性，在企业大幅复产和补库存之前，大宗商品价格回升具备一定的可持续性。

整体来看，预计CPI全年增速在2.3%左右，高于去年，货币政策因CPI回升转向收紧的概率很低，经济政策仍以“防风险”为主，货币政策仍会稳定短端利率促进信用宽松，财政稳增长措施还将继续加码。

**相关背景**

--中国总理李克强表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。

--中国国家发改委价格监测中心发布报告称，经济还处于探底阶段，经济增长将继续稳中放缓，居民消费价格（CPI）涨幅不会过大；不过总体上看2016年中国价格变化总体形势好于去年。

--中国央行研究局首席经济学家马骏表示，近期数据已显示出中国经济复苏的迹象，国际评级机构下调中国主权展望评级等行为似乎是对中国经济走势在作简单外推，其判断过于悲观，且对中国经济影响不大。

--中国农业部表示，尽管中国猪肉价格在高位运行，可能还要维持一段时间，但伴随着生猪出栏的逐步增加，猪肉价也将逐步企稳，暴涨的可能性不大。

--中国社科院学部委员、前央行货币政策委员会委员余永定表示，中国1-2月经济数字好转带来希望，但还不能急着下结论；而PPI连续四年为负，2015年GDP平减指数也转为负，已经足以判断中国处于通缩之中。 （完）