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中国财经 | 2016年 5月 10日 星期二 09:52 BJT

中国4月CPI同比上涨2.3% PPI同比下降3.4%--国家统计局

路透北京5月10日 - 中国国家统计局周二公布，4月居民消费价格指数(CPI)CNCPI=ECI同比上涨2.3%，和上月持平，略低于路透调查预估中值2.4%。

统计局数据并显示，4月工业生产者出厂价格指数(PPI)CNPPI=ECI同比下跌3.4%，为2015年1月以来最小降幅，路透调查预估中值原本为下降3.8%。

4月CPI环比下降0.2%，PPI环比上升0.7%。4月CPI中的食品价格同比上涨7.4%，非食品价格同比上涨1.1%。

以下为4月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.4 2.3 1.8 ~ 2.6 1.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.4 -3.8 -4.3 -4.5 ~ -3.3 -4.6

（完）

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