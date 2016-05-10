中国4月CPI同比上涨2.3% PPI同比下降3.4%--国家统计局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月10日 - 中国国家统计局周二公布，4月居民消费价格指数(CPI)CNCPI=ECI同比上涨2.3%，和上月持平，略低于路透调查预估中值2.4%。
统计局数据并显示，4月工业生产者出厂价格指数(PPI)CNPPI=ECI同比下跌3.4%，为2015年1月以来最小降幅，路透调查预估中值原本为下降3.8%。
4月CPI环比下降0.2%，PPI环比上升0.7%。4月CPI中的食品价格同比上涨7.4%，非食品价格同比上涨1.1%。
以下为4月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.4 2.3 1.8 ~ 2.6 1.5
工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.4 -3.8 -4.3 -4.5 ~ -3.3 -4.6
（完）
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