中国2016年CPI温和收官PPI攀升 未来涨势渐缓政策重在抑泡沫（更新版）

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路透北京1月10日 - 中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

一如中央经济工作会议所称，今年货币政策将稳健中性，政策重点在抑制资产泡沫、防范金融风险，相对偏紧的政策环境能在一定程度上抑制通胀上行，无需额外货币紧缩措施。

“短期来看，春节因素和前期商品涨价令通胀仍有压力，再考虑到汇率维稳、控制资产泡沫、防范金融风险等因素，货币政策仍将稳健中性。”海通证券宏观团队的姜超等表示，随着商品价格环比回落、春节因素渐褪，通胀正在高位筑顶。

他们并指出，由于本轮商品价格上涨始于2016年初，因而从同比看本轮通胀或有望在一季度见顶回落。

中国国家统计局周二公布，2016年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于路透调查预估中值2.3%。12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，路透调查预估中值4.5%。这是PPI连续第四个月同比正增长，并创2011年9月以来最大增幅，当时为上涨6.5%。

12月CPI环比涨0.2%，略低于预估的0.3%，PPI环比涨1.6%；12月CPI中的食品价格同比上涨2.4%，非食品价格同比上涨2%。全年来看，CPI同比上涨2.0%，PPI同比下降1.4%。

中国国际经济交流中心信息部副部长王军认为，PPI超预期，一是和季节有关，二是价格牵引有关，去年下半年以来大宗商品价格快速上涨带动产能释放。但他指出，价格反弹已是强弩之末，随着房地产市场放缓，投资收缩，未来需求不能支撑反弹，而且供给侧改革继续进行，去产能这块也有所限制。

他预计，今年CPI通胀压力不大，通过工业品传递有限，还是农产品传导为主；PPI压力会大一些，尤其是上半年基数低，加之反弹效应持续，一季度PPI上行压力尤其大。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆就12月数据点评称，CPI涨幅比上月回落0.2个百分点，主要是由于对比基数相对较高的影响。鲜菜价格涨幅由上月的15.8%回落至2.6%，对CPI的影响减少了0.30个百分点，是同比涨幅回落的主要原因。

而PPI环比涨幅扩大的原因一是受汇率波动等多因素影响，进口大宗商品价格上涨，推升了部分工业品出厂价格；二是工业生产和市场需求稳定增长，去产能、去库存政策的效果显现，供需关系逐步改善。

分行业看，黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、有色金属冶炼和压延加工、石油加工业价格同比分别上涨35.0%、34.0%、19.7%、17.1%和16.6%，合计影响PPI同比上涨约4.2个百分点，占总涨幅的76%左右。

中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2jx5V1W

北京时间11：00，中国股市沪综指.SSEC下跌0.17%，中国十年期国债期货主力合约在数据公布后反弹但随后回落。

**货币政策仍重在抑制泡沫**

分析人士普遍认为，通胀目前尚不构成担忧，货币政策稳健中性，侧重于抑制资产泡沫和防范金融风险，偏紧的货币环境会在一定程度上限制通胀上行，无需再额外收紧措施。

“CPI和PPI价格的分化局面，不影响货币政策基调。”上海证券首席宏观分析师胡月晓表示，价格的变动主要是资源品的价格变动引起的，并非需求变化引起。因此，主要着眼于防风险、调结构的货币中性基调，并不应该变动。2017年中国M2增长的合意区间下降到10-12%。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊认为，2016年全年CPI和PPI分别定格在2.0%和-1.3%, 从数字层面来看并没有构成去年年初市场所担心的滞胀。

他指出，2017年全球通胀水平有回升的趋势，加上大宗商品价格可能会有反弹，市场似乎对今年中国的通胀问题又有所担心，特别是在中央经济工作会议上关于货币政策立场提出“中性”的表述之后，甚至认为未来央行有加息的可能。但他认为央行货币政策取向转向“中性”更多的是针对防范资产价格泡沫和降低金融风险。

“金融去杠杆客观上会收紧货币环境，从而在一定程度上抑制通胀上行，因此无需央行采取类似加息等额外货币紧缩措施。”章俊称，可以预见今年M2增速可能会在“基础货币增速相对平稳，但货币乘数下降”的推动下继续下行，整体增速会降至10%左右，部分月份可能会低于10%。

此前召开的中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

中国人民银行参事盛松成稍早表示，从经济指标和市场反应看，中国利率已处于上升趋势，降息已不可能。盛松成并估计，一季度PPI同比涨幅超过4%，全年超5%的概率都有，今年CPI涨幅可能还会比去年更高一些；如果叠加考虑美联储加息导致中美利差收窄等因素，利率趋势性下行的可能性基本没有。（完）