中国3月CPI同比上涨0.9% PPI同比上涨7.6%

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，低于路透调查预估中值1.0%。
数据并显示，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.6%，与路透调查预估中值7.6%持平；这是PPI连续第七个月同比正增长。
3月CPI环比下降0.3%，持平于路透预估中值；PPI环比上涨0.3%。3月CPI中的食品价格同比下降4.4%，非食品价格同比上涨2.3%。
以下为3月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 0.9 1.0 0.8 0.6~1.4 2.3
工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.6 7.6 7.8 5.6~8.0 -4.3
（完）
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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