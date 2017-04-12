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中国财经 | 2017年 4月 12日 星期三 09:45 BJT

中国3月CPI同比上涨0.9% PPI同比上涨7.6%

路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，低于路透调查预估中值1.0%。

数据并显示，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.6%，与路透调查预估中值7.6%持平；这是PPI连续第七个月同比正增长。

3月CPI环比下降0.3%，持平于路透预估中值；PPI环比上涨0.3%。3月CPI中的食品价格同比下降4.4%，非食品价格同比上涨2.3%。

以下为3月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 0.9 1.0 0.8 0.6~1.4 2.3

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.6 7.6 7.8 5.6~8.0 -4.3

（完）

(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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