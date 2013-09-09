中国通胀不改年内温和之势 PPI再证内需回暖

* 8月通胀符合预期，不改年内温和上升之势

* PPI环比降幅收窄，内需回暖

* 印证中国经济企稳回升判断

* 通胀水平料不会引发政策过度警惕

发稿 北京中文部；/撰写 宿泱韫

路透北京9月9日 - 中国8月通胀水平依旧温和可控，下半年物价上升压力虽较上半年增加，但全年预计仍远低于目标水准，这也让多数市场人士确信，通胀年内难以对货币政策施加太多影响。

中国8月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅略有回落，其中新涨价因素增加；工业生产者出厂价格指数（PPI）跌幅收窄，进一步印证随着稳增长政策发挥作用，企业信心逐步增强，内需在回暖。

“结合此前发布的贸易数以及周一的物价数据，都印证着中国经济企稳回升的判断，这与稳增长的政策也有关，后续政策仍应保持稳定性。”中国国际经济交流中心研究员王军表示。

中国国家统计局周一公布，8月CPI同比上涨2.6%，与路透调查预估中值一致，环比则上涨0.5%；PPI同比下降1.6%，高于市场预期的-1.8%和上月的-2.3%。

统计局城市司高级统计师余秋梅解读认为，8月CPI同比涨幅回落的主要原因是，同比涨幅中的翘尾因素减少的部分要多于新涨价因素增加的部分，翘尾因素为1.1个百分点，比7月份减少0.7个百分点，新涨价因素为1.5个百分点，比7月份增加0.6个百分点。

“8月通胀虽然相对7月有小幅回落，但不改年内温和上升趋势，目前应不会对货币政策带来影响。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，他预计三季度通胀在2.8%左右，全年为2.7%左右，远低于年初设定的3.5%的目标。

国经中心的王军则指出尽管物价涨幅可控，但上涨压力仍需关注。他称，国际市场原油价格近期大涨，同时国内需求端也明显回暖，显示下半年物价涨幅会明显大于上半年，会呈现温和上涨态势，全年估计在3%左右。

工业领域的通缩也有缓和。PPI跌幅继续收窄，显示国内需求整体回暖迹象，与近期制造业采购经理人指数(PMI)以及规模以上工业增加值的表现也相吻合。

不过分析人士也指出，部分行业产能过剩的局面并未有改观，上游工业品价格环比上涨的持续性尚待观察。

国家信息中心高级经济师祁京梅则从大宗商品价格走势考虑，称PPI跌幅收窄与国际大环境和国内经济的稳步复苏都比较一致，需求趋于回升。因整体经济仍处于弱复苏状态，究竟能回升到何种地步仍需观察。

由于数据进一步验证今年通胀方面的压力不大，加之周末公布的8月外贸数据亦乐观，资本市场反应正面，中国股市沪综指.SSEC扩大涨幅，早盘收涨3%；澳元和新西兰元兑美元及日圆周一升至数周高点。

欲浏览中国CPI和PPI数据图表，请点击: (link.reuters.com/suv82v)

**经济企稳向好**

继7月数据透露出中国经济下半年转好的迹象以来，已出炉的8月数据均指向经济持续改善。官方和汇丰PMI一致反弹，外贸数据向好，而今日PPI进一步收窄跌幅再添佐证。

“PPI略高于预期，这意味着工业价格的复苏比预想还要快一些，这是一个好的信号。我们看到近期发电量、铁路货运量等数据都出现明显的好转，中国经济确实在进一步回升。”浙商证券宏观分析师郭磊表示，他补充称PPI底在经验上领先于库存周期底，基本平行于资本市场底。

新领导层稳增长和调结构并举，在二季度经济增速降至7.5%后，出台一系列稳增长举措，包括加快城轨等基建项目的审批建设，下放行政审批权，通过激活货币信贷存量支持实体经济发展，通过暂免征收部分小微企业增值税和营业税促进其发展，研究确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展的措施，部署改革铁路投融资体制等。

交通银行金研中心高级宏观分析师唐建伟认为，随着稳增长政策发挥作用，企业信心在恢复，年内需求应能持续回暖。不过他也指出，后续增长还得看改革，如果三中全会能够推出一些有力的中长期改革措施，将有助于进一步提升信心，形成新一轮经济增长周期。

尽管近期数据显现经济向好迹象，但仍有不少市场人士持谨慎态度，称当前企业补充库存是否能持续还需进一步观察。周二统计局将公布工业、投资和消费数据，届时可为中国经济前景提供更多线索。

得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，周末公布的中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。 (完)

(审校 黄凯)

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