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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 14日 星期三 10:24 BJT

中国9月CPI同比涨幅回落至1.6%

中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%，连续43个月下滑。分析师认为，9月CPI涨幅低于上月并不等于就此掉头向下；PPI同比止跌值得关注，随着上游大宗商品价格同比企稳，PPI应该会进入到降幅收缩区间，货币政策宽松仍有空间。路透

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