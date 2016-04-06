数据观测：食品和基数因素料带动中国3月通胀续回升 PPI跌幅进一步收窄

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.3 1.9 ~ 3 1.4 40

工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.6 -4.9 -5 ~ -3.9 -4.6 39

路透综合40家机构预测中值结果显示，食品价格春节后未能如期回落，加上基数效应，3月CPI通胀预计继续上行，而随着部分重要生产资料价格的上涨，PPI跌幅有望进一步收窄。

分析人士多认为，鉴于天气转暖蔬菜供应增加，猪肉价格上涨空间也有限，意味着未来通胀上行压力减弱，年内通胀对货币政策不会构成太大限制。

中金公司报告指出，高频数据显示，猪肉、蔬菜等主要食品价格在春节后并未如期回落，甚至出现上行。在需求政策支持以及受房地产等经济活动的影响下，居住等非食品价格也可能边际上涨。综合而言，预计3月CPI环比继续上行，同比增长2.5%。

而3月以来，一些重要生产资料（如钢铁、煤炭、化工品等）价格呈现上涨态势。中金预计3月PPI环比可能止跌，因基数效应，同比继续下降，但降幅或收窄至4.6%。

对于未来通胀走势，光大证券分析称，近期通胀走高主要受蔬菜和猪肉价格上涨推动。历史经验显示蔬菜价格难以持续大幅上涨，蔬菜生产周期一般为3-4个月，年初极端天气对供给面带来的冲击将从4月开始逐步被修复；同时，猪粮比已经攀升至2008年以来的高位，养猪利润开始显着扩大，而仔猪价格不断创下历史新高显示供给端已经开始反应，结合相对疲弱的需求，猪肉价格进一步上涨空间有限。

“随着二、三季度基数效应的体现，通胀将在4月之后进入下行通道。”光大证券表示，尽管通胀数字走高，仍然不认为“滞胀”会出现，也不认为通胀的上升会对今年货币政策构成约束。

分析师多认为，在新开工提速情况下，生产资料价格开始企稳回升，有望带动PPI环比跌幅收窄，甚至转正，而同比降幅也会进一步收窄。PPI已连续48个月下跌。

中国国家发改委价格监测中心周二发布报告称，经济还处于探底阶段，经济增长将继续稳中放缓，居民消费价格（CPI）涨幅不会过大；不过总体上看2016年中国价格变化总体形势好于去年，主要表现是CPI涨幅略有扩大、PPI（工业生产者出厂价格指数）降幅有所减小、通缩压力减轻。（完）