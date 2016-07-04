数据观测:食品跌和基数高料致中国6月通胀放缓 PPI跌幅续收窄

* 公布内容：中国6月CPI和PPI

* 公布时间：7月10日公布CPI和PPI

* 调查APP：(同比,%)

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PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI :

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.8 2 1.5 ~ 2.1 1.4 38

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.5 -2.8 -3.2 ~ -2.1 -4.8 37

路透综合近40家机构预测中值结果显示，随着鲜菜价格继续下跌、猪肉价格涨幅收窄，食品价格整体下行，加之去年同期较高的基数，6月CPI同比增速料有所放缓；而在原油等大宗商品价格续涨之下，6月PPI降幅有望连续第六个月收窄。

招商证券预测报告指出，从统计局50个城市主要农副食品平均价格的中上旬高频数据来看，鲜菜价格下跌，而此前持续上涨的油脂价格也小幅下降，猪肉涨幅连续第二个月缩小，鲜果、水产品和蛋涨幅较上个月扩大，预计食品的环比增速为-1.4%，非食品环比为0%，CPI环比为-0.3%。

“再考虑到基数的原因，（CPI）15年低点在5月份，此后逐步走高至8月份，因此16年6月至8月CPI会逐步回落。”招商证券报告称。他们对6月CPI的预测为1.7%。

交通银行金融研究中心认为，6月CPI小幅下降，PPI降幅继续收窄，物价整体运行平稳。食品价格环比下降，但降幅比上个月收窄，蔬菜类价格延续回落态势，猪肉价格小幅上涨，非食品价格环比微升，CPI同比上涨1.9%。

PPI方面，招商证券表示，除原油价格继续上涨3.6%之外，螺纹钢和铁矿石等工业品价格虽然反弹，但平均价格仍低于上月，分行业看，黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼与压延加工业跌幅最大，有色金属矿采选业和原油石化行业有所上涨，预计PPI环比持平。

中金此前发布报告称，CPI未来几个月可能回落，到年底前或将温和回升，预计全年呈现“U形”走势，主要受2016年春节前后农产品价格上扬以及去年6-8月CPI基数较高的影响，他们预计全年CPI在1.9%。

该投行将全年PPI预估上调至-2.2%，今年四季度有望转正。中金指出，自3月以来，国内原材料价格出现明显反弹，一方面表明国内投资需求回升，另一方面也反映出过剩行业产能扩张受到较严格的限制。

中国社科院此前发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。下半年物价涨幅分化，PPI同比降幅继续缩小趋向转正；CPI温和增长，全年CPI上涨2.0%。