新闻稿：中国国家统计局解读7月CPI和PPI数据

路透上海8月9日 - 以下为中国国家统计局周二发布的“国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读2016年7月份CPI、PPI数据”新闻稿全文。

国家统计局今天发布的2016年7月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比上涨0.2%，同比上涨1.8%；PPI环比上涨0.2%，同比下降1.7%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。

一、居民消费价格环比上涨，同比涨幅略有回落

从环比看，7月份CPI上涨0.2%，呈现出以下三个特点。一是强降雨气候对部分地区鲜菜价格影响较大。7月份全国降雨量较常年同期偏多，长江中下游、黄淮、华北等部分地区出现汛情，强降雨对鲜菜的生产和运输产生了较大影响，致使部分地区鲜菜价格上涨较多。分地区看，安徽、湖北、河北、北京鲜菜价格环比分别上涨了16.2%、14.3%、13.3%和12.8%。二是暑期因素导致部分服务价格季节性上涨。受暑期出行人次增多的影响，飞机票和旅行社收费价格环比分别上涨12.1%和6.5%，合计影响CPI环比上涨0.13个百分点。三是部分鲜活食品价格回落。猪肉价格环比连续上涨三个月后转为下降2.1%，鲜果和蛋价格环比继续下降，降幅分别为1.9%和1.5%，上述三项合计影响CPI环比下降0.10个百分点。

从同比看，7月份CPI上涨1.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点。食品中，猪肉价格同比上涨16.1%，涨幅比上月回落14.0个百分点，影响CPI同比上涨约0.42个百分点。非食品中，医疗保健、教育服务、居住价格同比分别上涨4.3%、2.3%、1.6%，合计影响CPI同比上涨约0.81个百分点。

二、工业生产者出厂价格环比由降转升，同比降幅继续收窄

7月份，全国工业生产者出厂价格环比由降转升，由上月下降0.2%转为本月上涨0.2%，保持了今年3月份以来环比价格为正的总的态势。环比变动的特点一是部分工业行业价格由降转升，其中有色金属冶炼和压延加工、黑色金属矿采选、黑色金属冶炼和压延加工业价格环比由上月下降转为本月分别上涨2.5%、0.4%和0.2%；二是部分工业行业价格涨幅扩大，其中有色金属矿采选、纺织业价格环比分别上涨2.8%和0.6%，涨幅比上月分别扩大1.9和0.5个百分点；此外，石油和天然气开采、石油加工、煤炭开采和洗选业价格环比继续上涨。

7月份，工业生产者出厂价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.9个百分点。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、化学原料和化学制品制造业价格同比分别下降15.9%、9.2%和4.7%，合计影响当月工业生产者出厂价格总水平同比下降约0.9个百分点，占总降幅的53%左右。（完）

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