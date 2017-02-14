中国上半年CPI和PPI料相继见顶回落 无需再收紧政策（更新版）

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路透北京2月14日 - 受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。但分析人士指出，随着季节效应消退，CPI可能见顶回落，而PPI环比涨幅也已显疲态，二季度后料跟随基数抬高而放慢上涨脚步。

中央经济工作会议已经明确2017年“稳健中性”的货币政策立场，央行也在春节前后通过上调中期借贷便利（MLF）和逆回购等利率释放收紧信号。从紧的货币环境有助于抑制通胀上升，若单纯从通胀因素考量，央行短期亦无需进一步收紧政策予以应对。

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸认为，1月CPI再升但短期筑顶，2月食品价格同比涨幅大概率转负，CPI有望大幅降至1.6%，通胀压力将明显缓解，而2月以来煤价续降，钢价反弹，油价上行乏力，PPI环比或基本持平，考虑到去年同期基数依然较低，预计2月PPI同比继续回升至7.3%，或是年内顶点。

“尽管CPI、PPI同比或相继见顶，1月外储降幅收窄、资金流出压力也短期改善，但央行去杠杆、防风险的意图明确。”他们表示，近期央行持续回笼节前投放的货币，叠加前期逆回购招标利率的上调，以及1月信贷超预期的传闻，货币政策态度依然中性偏紧。

中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最高涨幅。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%。这是PPI连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅，当时为上涨7.3%。

1月CPI环比涨1.0%，高于路透调查的预估中值0.7%；PPI环比涨0.8%。1月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨2.5%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读称，1月CPI环比涨幅比2016年12月份扩大0.8个百分点。一是受节日因素影响，食品价格环比上涨2.3%；二是寒假和春运期间出行人员增多，交通和旅游价格上涨明显；三是受国内成品油调价影响。但今年1月环比涨幅比2016年和2015年春节所在月份环比涨幅分别低0.6和0.2个百分点，主要原因是受暖冬影响鲜菜价格环比涨幅远低于前两年春节月份。

绳国庆指出，同比涨幅扩大的影响因素主要是交通和通信价格、旅游及食品价格，合计影响CPI同比涨幅扩大约0.35个百分点。据测算，在1月份2.5%的CPI同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾影响约为1.5个百分点，新涨价影响约为1.0个百分点。2月份由于“春节错月”和上年同期基数较高，翘尾影响将明显回落。

“从全年来看，CPI将呈现温和上涨态势，涨幅在2.0%至2.5%之间，物价应不会成为货币政策所要担心的问题。”民生银行研究院宏观分析师王静文认为，本轮猪周期目前处于下行阶段，预计2017年底触底；PPI上涨对CPI的传导有限，PPI上涨主要源于供给端的收缩而非需求端的扩张；今年经济难有强势表示也制约CPI涨幅。

对于PPI，王静文指出，1月PPI环比涨幅在连续四个月扩大之后出现回落，特别是生产资料价格，回落幅度明显更大。在一轮库存回补接近尾声之后，上游工业品价格已经出现疲态。从全年来看，PPI将会是一个前高后低的走势。

统计局绳国庆的解读称，1月PPI中生产资料价格上涨1.1%，涨幅比上月缩小0.9个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅比上月缩小0.1个百分点。黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造、煤炭开采和洗选等价格涨幅对PPI的影响程度较上月减少0.7个百分点。

在1月份6.9%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为6.1个百分点，新涨价影响约为0.8个百分点。

中国月度CPI和PPI图表： tmsnrt.rs/2lIXDAP

人民币兑美元即期周二早盘微跌，跌幅较盘初收窄，中间价反弹脱离四周低点。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响。中国股市沪综指.SSEC早盘收跌0.14%。

**无需额外紧缩**

今年春节前后，央行已通过上调MLF利率和逆回购利率，释放出货币政策“稳健中性”的信号，这一政策立场的转变本身有助于抑制通胀水平的上升，另一方面，目前CPI通胀温和可控，PPI涨幅预计也将趋于收窄，暂无需通过收紧政策加以抑制。

摩根士丹利华鑫证券经济学家章俊撰写报告称，CPI中的非食品价格上涨空间有限，今年CPI走势依然主要会较大地受到食品价格以及季节性波动影响，而核心通胀保持相对平稳。“如果单纯出于考虑通胀问题，央行无需采取类似加息等额外货币紧缩措施。”

他指出，本质上来说今年中国经济的宏观风险主要来自于美联储加息所引致人民币贬值和资本外流的压力，以及国内经济结构失衡以及资产价格泡沫。前者是外因，后者是内因，二者叠加造成了国内潜在系统性金融风险上升。

在外因不可控的情况下，调整内因才是防范系统性金融风险的唯一出路。章俊认为，最近央行公开市场操作层面的动向本质上是希望抑制国内资产价格泡沫（金融去杠杆）来减弱催生系统性金融风险的内因，而并非是希望借此来扭转在跨境资本流动和人民币汇率方面的困局。

同时考虑到M2增速很大程度上是由于金融加杠杆导致货币乘数高企，金融去杠杆客观上也会收紧货币环境，从而在一定程度上抑制通胀上行。因此如果单纯出于考虑通胀问题，央行无需采取类似加息等额外货币紧缩措施。

“现在是最好的时代，想让它（PPI）涨的在涨，不想涨的（CPI）没怎么涨，对中国企业信心恢复是最好的。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，现在增长企稳，PPI高位，这一组合使得政策更多考虑金融机构的去杠杆防风险。

他预计，今年CPI通胀将维持温和格局，在2%左右波动，考虑到中美经济延续去年下半年开始的向好势头，对大宗商品价格形成有力支撑，预计一季度PPI会继续冲高，需要关注二季度是否出现高位回落。

上海证券首席宏观分析师胡月晓也指出，价格水平的“一高一低”状态，给了货币政策较为灵活的操作空间，货币政策基于供给侧改革的综合要求，稳中偏紧的基调和格局不会变。略向上超预期的价格对国内资本市场有短期扰动，但价格的长期演进趋势，对企业的业绩改善有帮助，因此长期看有助于夯实市场向好趋势。

中国央行春节前后分别MLF利率、公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高 ，彰显央行紧货币、降杠杆决心。分析人士认为，此次央行释放货币政策中性转紧信号明显，虽然宏观经济企稳改善过程中基础尚不稳固，但央行防范金融风险决心毫不动摇，随着一季度末MPA监管新政落地，未来政策宽松幻想已然无存，短期流动性量价管控仍需仰仗逆回购和MLF等工具。（完）