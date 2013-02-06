风险偏好上升或引发中国通胀预期升温--中金

路透上海2月6日 - 中国大型券商--中金公司最新发布的中国利率策略周报认为，总体而言，虽然目前国内基本面、政策面和资金面都不会对债市构成较大利空，但市场风险偏好的持续上升会引发投资者通胀预期的逐步升温，长债收益率易上难下。

**PMI回升趋势不改,有望持续至二季度**

1月中采PMI下降而汇丰PMI回升，前者的回落主要与季节性有关，表现为生产与就业受春节因素影响而下降，该影响在2月仍将持续。但经济回升的动能并没有减弱，我们预计PMI回升趋势将持续至二季度。

首先，今年异常寒冷的天气以及工业品价格较为缓慢的上涨使得企业的生产并没有像往年那样出现快速的回升，这使得产成品库存在年初时仍保持在正常区间，有利于延长本轮补库存持续的时间。

第二，尽管1月出口订单重新回落至50以下，但是应该只是暂时性的，订单回升的趋势并没有改变。出口订单的下降主要体现在大企业上，中小企业出口订单仍然回升，与其各自的季节性特征有关。

从全球范围来看，1月份无论发达国家还是新兴市场国家的PMI都普遍上升，并未出现外需放缓的迹象。韩国、越南等外向型经济体的出口增速在1月均大幅改善，预示中国出口增速在1月仍有望进一步上升。

**春节错位因素或拉低CPI同比涨幅**

1月经济数据将呈现以下特征：

PPI方面，今年以来工业品价格总体保持稳定，受12月下半月的翘尾因素影响环比可能小幅上涨0.3%左右，同比继续受低基数影响上升至-1.5%。

1月以来统计局食品价格旬环比均比12月明显缩小，预测1月CPI食品环比为1.9%。非食品环比预计在0.1%附近，与季节性持平，这样1月整体CPI同比涨幅将下降至1.6%。

值得注意的是，今年春节前食品的涨幅较往年偏低，有利于降低春节当月的环比以及全年平均同比涨幅。2月份CPI同比将在2.7%~2.9%的范围内，不会超过3%。我们仍然维持全年CPI平均涨幅不高于2.5%的判断。

贸易方面，从韩国和越南1月份贸易数据看，春节错位因素有可能使1月份进出口同比增速进一步上升，预计出口增速上升至18%，进口增速上升至16%，贸易顺差进一步扩大至350亿美元左右。

今年1月信贷投放明显超过去年同期，预计新增量在1万亿以上。贷款的大量投放和外汇占款的进一步上升有望使M2同比增速上升至14.5%附近。

**贷存比弱化提升风险偏好，继续抑制利率债表现**

由于SLO机制有利于熨平节假日因素导致的资金面波动，今年春节前回购利率的上行幅度将明显低于过去两年。尽管资金面没有明显趋紧，但近期利率债下行动力明显不足，主要受风险偏好持续提升的抑制作用。

从海外市场来看，美联储扩表速度明显加快，加上欧洲经济数据有所改善，美元和日元两大主要融资货币继续走弱，大宗商品有望出现补涨行情，市场的通胀预期会进一步增强。

从国内市场来看，提升风险偏好的主要是信贷数据，1月信贷增量将达到1万亿以上，如果银监会淡化贷存比限制，上半年信贷增量有继续超出市场预期的可能。贷存比监管弱化虽然并不意味着央行增加全年的信贷增量，但至少有利于提高银行的放贷能力。

弱化贷存比的另一大意义在于减轻月末季末揽存对资金面的冲击，回购利率中枢有望继续下降，也有利于风险偏好的上升。总体而言，虽然目前国内基本面、政策面和资金面都不会对债市构成较大利空，但市场风险偏好的持续上升会引发投资者通胀预期的逐步升温，长债收益率易上难下。

建议交易型投资者在节前可以适当降低组合久期，或通过利率互换进行一定的风险对冲（支付固定利率），从而在一定程度规避春节期间海外市场风险资产走强可能对国内债市造成的负面冲击。我们仍维持前期的观点，债券和互换收益率曲线未来仍将陡峭化，投资者的债券组合以5年期以内品种为主，互换可以保持增陡交易头寸。(完)

(整理 边竞; 审校 林高丽)

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