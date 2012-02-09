中国未来物价仍将持续下行 短期内货币放松可能性低--交行

路透北京2月9日电---中国交通银行(601328.SS)发布最新研究报告称,预计未来中国物价仍持续下行趋势,2月CPI可能出现较大幅度回落,短期内货币放松的可能性较低.

报告称,基於2月份翘尾因素较1月份回落1.22个百分点以及食品价格在节後已有明显回调的判断,预计2月份CPI同比将大幅下降.

"国内粮价将继续维稳,食品价格涨幅仍有下降趋势,猪肉价格进入周期性回落通道...不过应关注国际原油价格暴涨情况下国内物价走高的压力."报告称.

交行并认为,现行国内成品油定价机制下,发改委选择在平稳度过物价上涨压力较大的节日之後小幅上调成品油价,对於推高2月份物价水平的影响较弱.

稍早国家统计局周四数据显示,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.7%.

报告预计2012年货币政策将继续维持稳健,具体操作将稳中偏松.年内存贷款基准利率将保持基本稳定,央行未来仍将主要通过公开市场操作来调节市场流动性,如果外汇占款持续下降、银行体系流动性紧张的情况再次出现,年内存款准备金率仍有进一步下调的空间.

该行维持对年内准备金率下调2-4次、每次0.5个百分点的判断.

交行报告并称,除非短期内伊朗中东局势失控、欧美经济确立全面复苏迹象,否则大宗商品价格难以形成持续上升趋势,未来PPI可能还将回落.

中国1月PPI同比上涨0.7%,涨幅创26个月以来新低;环比则继续下降0.1%.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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