中国继续把稳定物价放在重要位置

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月19日电---中国国家发展和改革委员会主任张平称,今年中国将牢牢把握扩大内需这一战略基点,继续把稳定物价总水平放在重要的位置,处理好稳增长、抑通胀、调结构三者关系.
新华社周日援引张平表示,要继续实施好稳健的货币政策,在满足经济发展对融资合理需求的同时,进一步改善货币条件.
"当前物价形势仍较为严峻,全球流动性比较宽裕,国际市场大宗商品价格高位震荡,国内部分农产品的供求关系还处於紧平衡的状态,成本推动价格上涨的压力将长期存在."张平说.
他表示,在保供应、控成本、强监管的同时,把握好政府管理价格调整的力度、节奏和时机,既考虑经济发展的需要,也充分考虑社会的承受能力.
中国最新政府工作报告设定的2012年经济增速目标为7.5%,通胀目标为4%.今年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,创下2010年6月来最低水准;当月CPI环比则下跌0.1%.
张平并称,中国将牢牢把握扩大内需这一战略基点,尤其是着力扩大消费需求,提高城乡居民,特别是中低收入群众的收入,让老百姓有钱消费;进一步健全社会保障制度,让老百姓敢于消费;采取鼓励消费的财税、金融等政策措施,让老百姓乐意消费.(完)
--发稿 谢衡; 审校 黄凯
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