中国CPI涨幅将持续放缓 最早2月或降存准率--摩根大通

路透北京2月9日电---中国甫公布1月通胀数据,摩根大通(JPM.N)最新报告指出,1月通胀水平上涨主要受到农历新年假期影响,料未来几个月居民消费价格指数(CPI)涨幅将持续放缓;并预计,中国央行最早或于本月调降法定存款准备金率50个基点.

该投行周四发布报告称,尽管2月CPI同比涨幅或维持在4%以上水平,但未来数月,通胀压力有望持续放缓,1月4.5%的涨幅有可能会成为年内高点.

"我们预计中国CPI涨幅在前三个季度总体呈现回落态势,并在今年三季度触底,降到2.8%的水平."

国家统计局周四发布数据显示,中国1月CPI同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.7%.

对於货币政策,摩根大通坚持此前观点.报告称,中国今年货币政策还是将倾向於放松,尽管只是温和的、且兼顾针对性和可控性.预计央行全年将调降四次存款准备金率,其中三次在上半年完成;除非全球经济环境急剧恶化,否则年内不会祭出降息政策.

此外,报告并预计,今年广义货币供应量(M2)增幅或在15%,2011年则为13.6%;全年银行新增贷款或达8.2万亿元人民币,增幅15%.两者均高於名义国内生产总值(nominal GDP)约12%的预测.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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