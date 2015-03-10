春节因素带动中国CPI反弹 通缩压力不减政策放松仍可期（更新版）

(新增数据细节和评论)

路透北京3月10日 - 中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。分析人士多认为，这主要归因于春节因素的影响，并不意味着通胀下行的风险得到明显缓解。

同时，在国际大宗商品价格有所上升之际，PPI(工业生产者出厂价格指数)跌幅的继续扩大，亦反映国内需求仍较低迷。就通胀数据来看，货币政策仍有宽松的必要和空间。

“2月份受春节因素以及翘尾因素影响，CPI有所回升，估计下个月仍会保持在同比增长1.3-1.4%左右，而PPI的持续下降且跌幅扩大显示制造业的冬天还在继续，经济下行压力仍大。”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁表示。

他指出，由于中国传统的春节都集中在1、2月，因此季节性因素往往成为扰动经济数据的主要因素。若仅从物价数据看，货币政策仍有进一步松动的条件，毕竟经济冷、物价涨幅低，但近期公布的PMI等先行指标看又有反弹迹象。因此一季度的经济形势会成为政策是否松动的重要标的。

中国国家统计局周二公布，2月CPI同比上涨1.4%，高于前值和路透调查预估中值0.9%。2月PPI同比下降4.8%，创下2009年10月来新低，逊于路透调查预估中值-4.3%，亦为连续36个月为负。1-2月CPI同比上涨1.1%，PPI同比降4.6%。

统计局数据并显示，2月CPI环比上涨1.2%，较上月扩大0.9个百分点；PPI环比下降0.7%，降幅比前月收窄0.4个百分点。CPI中的食品价格同比上涨2.4%，非食品价格上涨0.9%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅称，节日因素影响CPI环比同比涨幅双扩大。春节期间，鲜活食品需求增加，价格大幅上涨；且2月正值春运高峰，出行人数增加，交通、旅游价格上涨明显。

“1、2月平均看，通胀在1.1%左右，仍处于类通缩状态。PPI跌幅的扩大主要受输入性通缩和国内需求不足叠加影响。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，“乐观估计，即使所有政策都出，通缩也要到六个月之后才能缓解。”

他认为，防通缩仍是现阶段主要政策着力点，今年还会有两次降息，五次降准。

市场对中国通胀数据反应较为平淡。沪综指.SSEC早盘微幅收跌0.11%；澳元AUD=D4和新西兰元周二下跌。

中国CPI和PPI图表： link.reuters.com/kej34w

**货币政策有放松空间**

鉴于此次通胀反弹有春节因素的影响，多数分析人士认为中国仍面临较高的通缩风险，加之经济增长尚未明显回暖，意味着央行依然有放松货币政策的压力。

中金宏观团队指出，CPI反弹主要反映春节因素，不具备持续性，高频数据显示3月食品价格降速不慢；PPI尽管环比降幅收窄，但同比通缩仍较大。这使得反映物价总水平的GDP平减指数由正转负的可能性大幅上升（2014年四季度是0.4%），物价总水平面临的通缩风险仍在积聚，加大货币政策放松压力。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮则表示，CPI和PPI一升一降，使得总体通胀形势略显迷离，但认为无法通过单月数据得出结论，总需求不足的问题没有实质性改观，海外输入性通缩的风险也在持续，这将对全年通胀持续带来压力。

“央行放松政策的迫切性并没有显着减轻，未来政策继续宽松并无疑问。”他说。

不过中信证券固定收益首席分析师邓海清观点稍有不同。他认为，CPI回升不是一个单独事件，仅仅归因于春节因素或许会误判，油价止跌走稳才是核心主因，应该结合PMI（采购经理人指数）等宏观先行数据信号走势分析，更能全面认识本质变化。

邓海清预计，市场对于央行货币大宽松预期或受阻，再次降息逐渐离我们越来越远。坚持对两会前降息点评判断，这是全年最后一次降息。CPI回升、经济走稳、美联储可能加息均会封杀中国央行进一步降息操作空间。

央行副行长易纲上周曾表示，CPI涨幅不会为负，但PPI可能还会有一段时间持续的压力，是否再降息要看经济走势。而央行货币政策委员钱颖一周一则称，中国不应该出台大幅度刺激需求的政策，也不能过度依赖央行的货币政策。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年2月5日起并普降金融机构存款准备金率0.5个百分点；而春节假期刚结束尚不足一周又宣布3月1日年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近10年最低水平，同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)

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