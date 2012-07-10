对物价走势仍不可掉以轻心--新华

路透北京7月10日电---中国6月CPI同比涨幅跌入"2时代",创下29个月新低.不过新华社周二发表时评称,对物价问题仍不可掉以轻心,货币政策应当把握好"度",在适度释放流动性支撑经济增长的同时,防止出现货币信贷飙升推动物价快速反弹.

"必须看到,创下29个月新低的是物价相对涨幅,而不是物价绝对水平.物价绝对水平在总体上仍然保持上涨态势,"报导称.

新华指出,从短期看,天气变暖,蔬菜等食品供应量大增,使得物价涨幅明显回落;但从长期看,中国经济发展面临的劳动力、土地、能源、环保等各方面成本全面上升,"物价走势正在进入成本推动的新阶段,成本推动的物价上涨压力不但没有削减,反而正在集聚".

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比增幅跌至2.2%,创下近两年半低点,PPI同比则连续第四个月为负值.通胀持续下行,为政府放宽货币政策提供更多空间,亦解释了中国央行缘何匆忙在短短一个月内两度降息.

"下一步,在努力'稳增长'的同时,对物价走势仍应高度关注,"时评指出.

报导并称,应该继续加强"菜篮子"和"米袋子"建设,搞好农产品流通环节清理整顿和产销对接;密切监测物价走势,防止成本推动物价反弹因素变成现实.

同时,继续坚持房地产调控,严防房价反弹,持续改善居民消费预期.

为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度;同时必须坚定不移做好房地产调控工作,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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