中国太保一季净利同比下降9% 保险责任准备金明显上升

路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保(601601.SS)(2601.HK)周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。

季报显示，公司一季度实现营业收入1,084亿元，同比增长29.9%；每股收益0.22元。

季报指出，一季度公司实现保险业务收入1,012.83亿元，同比增长29.5%。其中太保寿

险实现保险业务收入749.20亿元，同比增长43.1%；太保产险注实现保险业务收入262.82亿元，同比增长1.7%。

至3月末，太保集团投资资产10,013.48亿元，较上年末增长6.3%，资产管理业务基于负债特性，保持大类资产配置基本稳定，3月末固定收益类资产占比81.7%，较上年末下降0.6 个百分点；权益投资类资产占比13.7%，较上年末上升1.4个百分点，其中股票和权益型基金合计占比6.0%，较上年末上升0.7个百分点。

季报显示，一季度中国太保提取保险责任准备金487.35亿元，同比增加166.65亿元，这是一季度太保营业支出增加的主要原因，进而影响到公司净利水平。

今年1月起实施的传统险新折现率曲线假设，已开始影响各大寿险公司计提的保险合同准备金数额。此前中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)季报称，该折现率变更增加了公司保险责任准备金的计提，减少一季度税前利润132.89亿元。

中国太保A股周五收报27.75元，跌0.01元或0.04%。（完）