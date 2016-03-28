中国太保去年净利同比增长60.4% 投资收益率近五年最高

路透上海3月28日 - 中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公布年报，去年公司实现净利177.28亿元人民币，同比增长60.4%；其中投资业务贡献利润不小，去年公司的投资收益率创最近五年最高。

年报显示，公司去年实现营业收入达2,472.02亿元，同比增长12.5%，每股收益1.96元。公司拟每股派现1元。

公司董事长高国富在年报中指出，去年寿险个人业务保持高增长，业务结构成功转型；资产管理业务建立委托受托市场化机制，面对市场波动不断优化大类资产配置，实现了较高的投资收益，使集团净利润创新高。

年报称，面对利率下行及股票市场大幅波动的挑战，公司坚持资产负债管理原则，2015年实现总投资收益559.10亿元，同比增长33.2%；总投资收益率达7.3%，同比提升1.2个百分点，为近五年来最高；净值增长率达8.2%，保持在较高水平。

年报显示，2015年公司寿险实现一年新业务价值120.22亿元，同比增长37.8%；其中个人业务在新业务价值中的占比同比提升了3.2个百分点，达到95.6%；个人业务全年新保增速高达61.2%，在寿险总新保中的占比达到76.0%，在寿险总保费中的占比达到84.1%，个人业务新保市场份额持续提升。

截至去年末，太保集团管理资产达到10,879.32亿元，较上年末增长19.4%。其中第三方管理资产2,334.74亿元，较上年末增长56.3%，在集团管理资产中的占比已经从2011年末的6.8%大幅提升至21.5%。

中国太保A股上周五26.29元，过去一个月累计上涨15%。（完）