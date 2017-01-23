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时事要闻 | 2017年 1月 23日 星期一 17:58 BJT

中国原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑

路透北京1月23日 - 新华社周一报道，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。

新华援引山东省济南市中级人民法院称，经一审公开宣判，对被告人苏荣以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪判处有期徒刑七年；以巨额财产来源不明罪判处有期徒刑七年。

法院经审理查明：2002年至2014年，苏荣利用职务上的便利，为他人在企业经营、职务晋升调整等事项上谋取利益，本人直接或通过他人收受相关单位和个人财物共计折合人民币1.16亿余元人民币；滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；苏荣对共计折合人民币8,027万余元的财产不能说明来源。 　

济南市中级人民法院认为，被告人苏荣已构成受贿罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪，均应依法惩处并数罪并罚。

鉴于苏荣到案后如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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