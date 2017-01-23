中国原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透北京1月23日 - 新华社周一报道，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
新华援引山东省济南市中级人民法院称，经一审公开宣判，对被告人苏荣以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪判处有期徒刑七年；以巨额财产来源不明罪判处有期徒刑七年。
法院经审理查明：2002年至2014年，苏荣利用职务上的便利，为他人在企业经营、职务晋升调整等事项上谋取利益，本人直接或通过他人收受相关单位和个人财物共计折合人民币1.16亿余元人民币；滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；苏荣对共计折合人民币8,027万余元的财产不能说明来源。
济南市中级人民法院认为，被告人苏荣已构成受贿罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪，均应依法惩处并数罪并罚。
鉴于苏荣到案后如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。