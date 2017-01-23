中国原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑

法院经审理查明：2002年至2014年，苏荣利用职务上的便利，为他人在企业经营、职务晋升调整等事项上谋取利益，本人直接或通过他人收受相关单位和个人财物共计折合人民币1.16亿余元人民币；滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；苏荣对共计折合人民币8,027万余元的财产不能说明来源。