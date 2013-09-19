中国将采取措施进一步规范社会抚养费征收管理

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京9月19日 - 中国官媒报道称，国家卫生计生委将开展社会抚养费征收管理专项督查，采取切实措施进一步规范社会抚养费征收管理。
1970年代末，中国开始推行独生子女政策，以控制人口增长。如今，公众对该政策的不满与日俱增。
中国计划生育政策已经有所放松，有些夫妇可以再生二胎，但独生子女政策仍覆盖63%的人口。
媒体周四报道称，国家审计署公布的重庆、甘肃等9省市共计45个县的社会抚养费审计结果显示，初步统计，45县向征收单位和计生部门违规拨付的社会抚养费，总金额约达16.27亿元。
社会抚养费又称“超生罚款”，意味着这项资金将进入政府预算，补偿政府为超生儿童在资源和公共服务方面的开支。
据新华社报道，国家卫生计生委新闻发言人毛群安称，社会抚养费征收制度是落实计划生育基本国策重要手段。
毛群安表示，国家卫生计生委将督促相关地方认真对待，严格整改，并抓紧组织研究完善社会抚养费征收管理制度，开展社会抚养费征收管理专项督查，采取切实措施进一步规范社会抚养费征收管理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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