中国多部门联手打击非法集资 全面风险专项排查5月启动--报载

路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。

此次全面风险排查对象包括投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业，私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业，各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等重点领域、主体。

上述负责人并透露，正在研究起草《处置非法集资条例》，实现对非法集资全链条、穿透式综合治理；目前，《条例》送审稿已征求地方和部门意见，国务院法制办会同银监会正在根据反馈意见进行修改完善。

报导援引中国人民银行相关负责人称，从去年互联网金融风险专项整治工作来看，当前互联网金融领域利用P2P平台进行非法集资问题突出，网络众筹领域非法集资骗局增多，网络私募基金进行非法集资活动频发，大宗商品交易市场乱象频现。

“目前各部门、各地区已基本摸清互联网金融风险底数，正稳妥有序开展清理整顿工作。互联网金融风险专项整治不改变、不替代非法集资现行处置制度安排。”该负责人称。

央行并表示，对于在互联网金融风险专项整治过程中发现的通过互联网开展的非法集资活动，由各地移交处置非法集资工作机制进行查处；将积极推动《非存款类放贷组织条例》出台，继续依托反洗钱系统做好非法集资监测工作。

证监会相关负责人则指出，目前证券期货基金经营机构的非法集资风险隐患较小，但私募基金领域存在一定风险隐患。近年来，证监会通过风险排查和现场检查等手段发现了多起私募基金涉嫌非法集资的风险事件，涉案规模从几千万元到数十亿元不等，主要分布在北京、上海、浙江、湖北、深圳等地区。

证监会相关负责人分析，私募基金涉嫌非法集资风险事件，主要有滥用登记备案信息非法增信、非法集资特征突出和违法机构集团化经营三个特点。证监会将健全完善法规制度，规范经营机构的经营行为，加强股权众筹、私募基金和场外配资风险排查，加强投资者教育工作。

统计数据显示，去年公安机关针对非法集资共立案1万余起，涉案金额近1,400亿元。去年此类案件平均案值达1,365万，亿元以上案件逾百起。发案数量前十位的省份合计新发案件3,562起，涉案金额1,887亿元，分别占全国新发案件总数和总金额的69%和75%。(完)