中国政府严打非法销售境外保险政策长期效果或有限--业内人士

路透北京5月24日 - 为严控借道香港保险向境外非法转移财产，以缓解人民币贬值下的资本流出压力，今年以来限制内地居民赴港购买保险的新政陆续出台。但业内人士指出，政策层面的禁止短期会起到一定作用，但“上有政策，下游对策”，长期效果或有限。

“政策重点在于关闭和减少所有的资本外流途径，减轻外储压力。”一国内大型保险机构人士称，“由于香港的佣金率比较高，所以中介机构愿意推，现在政策层面禁止了，这部分就减少。”

上海证券报周二援引中国保监会通知称，要求各保监局严厉打击境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为。2月初，中国境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带被“封堵”；4月保监会发布关于内地居民赴港购买保险的风险提示，赴港购买保险存在汇率风险和外汇政策风险，不受大陆法律保护。

上述保险机构人士称，“银联事件”后通过赴港赴美赴欧购买保险、转移资产的人仍有很多。“上游政策，下游对策，地下钱庄很庞大...就像救市时国家对的钱都有人赚，国家即便已采取措施，还是阻止不了敢死队。”

香港某保险公司经纪表示，其确有部分客户中通过购买保险向境外转移资金的情况，但占比不高；目前，保监会等监管部门已经限制内地局面购买香港分红型保险产品，分红型支票不能在境内兑付等，但她透露“如果想买的话，我会告诉你怎么做。”

香港友邦保险(1299.HK)今年首季新业务价值增长高达44%，其业绩概要称“香港业务再度缔造杰出的季度业绩，同时受惠于强劲的本地市场增长，以及来自中国内地客户的业务显着提升。”英国保诚保险(2378.HK)2015年全年业绩报告称，其香港地区的年保费销售额同比上涨74%之多，其中一个原因就是因为中国内地客户需求的加速增长。

香港保险监理处数据显示，2015年内地客户赴香港投保保费的总额达到316亿港元，同比增长30%，占当年香港个人业务的总新增保单保费的24.2%；2011-2014年，内地居民在香港购买保险同比增速分别约为73%、57%、51%、64%。（完）