版本:
中国
时事要闻 | 2013年 11月 27日 星期三 09:21 BJT

中国政府打击滥用公务车的腐败行为

路透北京11月26日 - 通过合理有效配置公务用车资源并取消一般公务用车，中国政府正打击公务人员滥用公务车的行为。

中共中央和中国国务院发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》称，保留必要的执法执勤、机要通信、应急和特种专业技术用车及按规定配备的其他车辆。

根据新华社《经济参考报》(EconomicInformation)的报道，中国每年用于采购公务车花费近1,000亿元。

政府公务车此前一直是反腐运动的目标。

国内媒体今年10月报道称，中国政府将探索公务用车统一标识制度，要求条件成熟的地区和部门积极推行公务用车统一标识、GPS定位等制度，防止个人滥用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐