中国政府打击滥用公务车的腐败行为

路透北京11月26日 - 通过合理有效配置公务用车资源并取消一般公务用车，中国政府正打击公务人员滥用公务车的行为。

中共中央和中国国务院发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》称，保留必要的执法执勤、机要通信、应急和特种专业技术用车及按规定配备的其他车辆。