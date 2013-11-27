中国政府打击滥用公务车的腐败行为

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月26日 - 通过合理有效配置公务用车资源并取消一般公务用车，中国政府正打击公务人员滥用公务车的行为。
中共中央和中国国务院发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》称，保留必要的执法执勤、机要通信、应急和特种专业技术用车及按规定配备的其他车辆。
根据新华社《经济参考报》(Economic Information)的报道，中国每年用于采购公务车花费近1,000亿元。
政府公务车此前一直是反腐运动的目标。
国内媒体今年10月报道称，中国政府将探索公务用车统一标识制度，要求条件成熟的地区和部门积极推行公务用车统一标识、GPS定位等制度，防止个人滥用。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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