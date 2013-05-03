中国查处91家登载色情网络杂志和漫画网站

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京5月3日 - 据中国“扫黄打非”办公室消息，91家网站因登载色情网络杂志和漫画被查处。这些网站涉及淫秽色情网络杂志和网络漫画链接403条、覆盖17个省区市。
新华社周五援引其负责人的话称，将对问题严重的网站立案查办，严厉惩处违法违规网站和相关责任人，追究其法律责任，同时将及时跟进了解各地各网站整改查处情况，切实增强“净网”行动的实效。
“在推进‘净网’行动中，针对监测发现登载淫秽色情网络杂志和网络漫画的“猫扑大杂烩”“海报网”“小米社区”等91家网站，全国“扫黄打非”办公室已将相关线索转有关地区和部门予以查处。”报导称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。