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时事要闻 | 2013年 5月 3日 星期五 18:25 BJT

中国查处91家登载色情网络杂志和漫画网站

路透北京5月3日 - 据中国“扫黄打非”办公室消息，91家网站因登载色情网络杂志和漫画被查处。这些网站涉及淫秽色情网络杂志和网络漫画链接403条、覆盖17个省区市。

新华社周五援引其负责人的话称，将对问题严重的网站立案查办，严厉惩处违法违规网站和相关责任人，追究其法律责任，同时将及时跟进了解各地各网站整改查处情况，切实增强“净网”行动的实效。

“在推进‘净网’行动中，针对监测发现登载淫秽色情网络杂志和网络漫画的“猫扑大杂烩”“海报网”“小米社区”等91家网站，全国“扫黄打非”办公室已将相关线索转有关地区和部门予以查处。”报导称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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