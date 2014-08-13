分析师看中国7月新增信贷及M2增速

路透北京/上海8月13日 - 中国人民银行周三公布数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。

央行数据并显示，中国7月末人民币贷款余额78.02万亿元，同比增长13.4%，路透调查中值为14.0%。

初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

主要数据:

--中国7月新增人民币贷款3,852亿元，路透调查中值为7,275亿元

--7月末M2同比增长13.5%，路透调查中值为14.4%

--7月末人民币贷款余额同比增长13.4%，路透调查中值为14.0%

以下为市场人士的评论:

--中金债券研究团队

7月份贷款增量只有3,852亿，大幅低于市场预期。7月份信贷增长低于预期与4月份有所类似，即存款在季度末大幅冲高后，季度初大幅回落，贷存比仍对部分银行的信贷投放构成约束。另外，实体经济中融资需求尚未完全恢复也有影响。表现为7月份信贷中，票据增量的占比仍偏高。

从分项数据来看，居民中长期贷款仍相对平稳，企业中长期贷款增量较此前几个月继续小幅回落，但居民短期贷款和企业短期贷款增量都相对较弱，企业短期贷款甚至出现负增长，票据增长1,726亿，处于较高水平。从短期贷款压缩，中长期贷款仍算稳定来看，融资需求并未大幅萎缩，存款减少导致贷款额度受限的冲击可能更大一些。

存款季节性回落，加上社融增长减少，推动M2超预期下降。不过尽管存款会因为季节性大幅回落，但M2增长不能仅靠存款来进行判断，还需要考虑同业存款。从实际结果来看，M2在7月份的增量为-1.5万亿，低于此前预期。7月份社融的萎缩导致派生新增存款减少是主因，财政存款的超预期上升也一定程度上减少了银行表内存款。7月份贸易顺差大幅回升，且PMI数据反弹推动海外资金流入中国，人民币汇率走强，外汇占款可能有阶段性恢复，但不能抵消前两者带来的冲击。

7月份货币信贷数据严重低于预期，但并不意味经济将重新陷入萎缩。本轮经济反弹更为以来外需、财政支出和部分第三产业的推动，货币流通速度的提升对经济的贡献大于货币增长带来的贡献，因此7月份社融和M2增长低于预期并不会马上拖累经济重新陷入收缩。但对于政府而言，后期仍需要多管齐下才刺激社融的回升，包括补充银行资本金、放松贷存比约束、适度容忍银行不良资产的上升来推动广义流动性的回升，才能有助于稳定和推动经济反弹。近期个贷发放速度有所提高，银行二级资本债发行较快，预计8月份信贷和社融会有较明显回升。

短期内，在货币信贷数据低于预期的情况下，市场对于央行货币政策进一步放松的预期会升温。债券目前来看风险依然不大，但如果下午公布的经济数据不太差，货币政策也未必急于加大放松力度，我们仍维持此前预期，8月份收益率可能因为资金相对宽松，利率债净增量不大而有小幅回落，但后期而言，供需关系、中期通胀风险仍会对市场有一定压制。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸

货币融资跳水，降息或已不远：7月新增融资总量2,731亿，同减5,460亿，主要是贷款同比少增3,145亿，委托信托贷款，未贴现票据亦大幅萎缩。

7月新增贷款仅3,852亿，其中企业短贷票据同比少增1,876亿，中长贷同比少增349亿，居民贷款亦大幅回落；7月M2增速大幅降至13.5%，或因存款明显回落制约银行信贷投放，同期人民币存款减少1.98万亿元。

此外融资需求低迷，贷款大幅下降，叠加近期通胀低位，货币宽松料将延续，或有降息可能。

--国泰君安宏观分析师 任泽平、薛鹤翔

6月信贷大幅放量、M2跳升可以预见是本轮短暂信贷宽松的顶部财政货币政策7-8月选择观望。重申此轮经济回升是政策刺激下的反弹，而不是市场主导下的复苏。

传统周期性行业回调已经开始，维持对这些行业8月下旬现回原形的判断。

宽松政策回落意味着刺激政策不会持续，而财税、国企等改革政策将不断提速，政策对新兴产业也将越来越友好。M2超标状态下，宽信贷的数量型宽松空间已遭压缩，货币政策宽松的空间仍在于价格，我们预计８月下旬是非对称降息的时间窗口。

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红

新增信贷和社会融资均有点超出预期，贷款同比少增很多，包括委托贷款，信托贷款等都是在萎缩，说明整个实体经济从各个角度融资需求都不行，分项都是回落的。

好像六月末新增贷款就是以短期为主，7月呈萎缩态势，M2又有所回落，市场会有一定的预期，央行是不是会再出更大范围的定向政策，以进一步推低融资成本，对债市是短期利好，而央行此前在货币政策执行报告中，提到了通货膨胀、货币供应量的问题，感觉央行担忧比较多，所以应该还是先用定向为主的政策，看经济真正情况，实在没有办法的时候，才会全面宽松。

--国海证券固定收益研究员 黄诗城

金融数据远低于预期，表内表外融资均现萎缩，虽可能存在短期波动因素，但一定程度仍反映出经济有效融资需求并不充足；短期经济虽有环比改善迹象，但若融资增速转向回落仍会产生负面影响，因此未来货币政策仍需维持偏松基调，并可能继续采取定向调控措施。而对于债市，数据有一定利好。接下来仍需关注下午的7月经济数据。

--兴业银行首席经济学家鲁政委

７月社会融资规模中信托贷款，未贴现票据的大幅萎缩，应该跟今年的同业监管和银行的同业业务调整有关，这部分融资受到监管影响而减少。

同时表内贷款和存款也出现了大幅下降，存款的减少和贷款的减少至派生能力下降有关，但贷款的需求下降，目前不应理解为实体需求的断崖式萎缩，因为从CPI等数据来看，需求没有大问题，更大可能是供给方面的原因，如银行的资本金约束，限制了其放贷能力，当前应该加快银行优先股等融资渠道。

因为实体经济需求没有大问题，目前来看降息的概率仍然不大。

--澳新银行中国经济师 周浩

票据融资减少很多，信托贷款和委托贷款也是减少和少增，说明房地产的压力仍不小，以前从来没有出现新增贷款比社会融资高的情况，去杠杆的力度超出预期。

最起码要稳定市场的信心吧，不能排除进一步放松的可能性，整体货币政策宽松也是要维持的，避免这个数据让市场过度的恐慌。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮

7月份信贷和社融数据完全出乎市场预料，市场一片惊呆，其中新增信贷创下2009年11月以来的最差，社融创下2008年10月以来的最差，对此我们的看法是：

在6、7月份连续推出调整存贷比、定向降准、PSL等有利于信贷增长的背景下，在地方政府陆续加码稳增长的环境下，本应保持较快增长的信贷社融，却出现大幅回落，虽有半年末后回落的合理性，但如此巨大的降幅无法完全用季节性规律进行解释，至少一定程度上表明前期定向刺激的手段效果不明显，持续时间短，并未发挥预期作用。

在经济刚刚企稳的情况下，融资大幅回落，将使经济下行压力以更快的速度显现出来，之前我们预期这一时间点是四季度，现在看很可能会提前。

从总量的角度看，信贷资源是充足的，国有大行和获得降准的股份行，并不存在贷存比天花板，因此继续全面降准以扩张总量的机率不大，未来央行可能有两个选择，一是降息以降低企业资金成本，最快8月份就有可能出现，二是通过窗口指导要求银行加大信贷投放。

委托贷款、信托贷款、票据全面下滑，表明表外回表的趋势未能持续，对同业、非标过于严厉的政策或许将出现一定程度的松动。

企业资金链紧张，信用风险频频暴露，可能降低了近期金融机构的风险偏好，主动收缩了对企业的融资，这反而加剧了系统性债务风险的压力，并进而造成恶性循环，需要更有力的措施进行破解。

唯一正面的消息是，居民户中长期贷款没有出现急剧跌落，只是温和减少，表明房地产销售形势没有预期的那么差。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩

本次的金融数据和市场预期的差距，来自基本面的转向，经济回升带来的预期变化。经济回升带来利率回升的预期增强，引起资金结构发生调整，更多资金去向同业而背离较为刚性的存款。由于存款大幅下降，新增贷款受到影响。

这种存款和非存款比例的调整影响了贷款总量，但这种影响应该是短期的。

--华融证券研究院副总经理 马兹晖

前两个月新增信贷和社融应该是央行给国开行额度才冲上去的，银行实际上是在收缩，经济前景不妙，没有内生动力。等待更多宏观数据出炉以做进一步研判。

维持下半年货币政策较上半年略紧的判断，要知道央行还是很担心通胀的。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征

新增贷款实在是大幅低于预期，我们觉得可能和两方面有关：一个是不排除政府要求二季度投资加速，所以一些贷款投放安排也相应的提前了；另外一点就是，可能和7月份存款流失过多有关。从目前看，我们认为还很难判断实体经济已经回冷了，判断经济的情况需结合未来2-3个月数据来判断。

对于下一步的货币政策预期，从二季度来看其实政策放松的力度已经很大了，即使是定向降准使用频率也不宜过于频繁，所以我们觉得起码三季度是政策的观察期，斟酌下一步的经济情况等再说。

--兴业证券 固定收益分析师 唐跃

信贷低于预期，供需层面的因素都有。5、6月份信贷大幅扩张之后，监管层宽信用的意愿可能有下降，7月份的额度应该是下来了。从信贷结构来看，票据仍然很多，显示需求仍然较为疲软，采用票据填额度的现象仍然存在。而居民中长期贷款增加较多，与银行增加居民房贷投放力度有关。

从M2的数据来看，由于信贷的疲软、财政存款的大规模上缴等因素，增速也出现了显着的下降。社融的数据也比较差，除了信贷偏弱之外，委托贷款和信托贷款的下降非常明显，政策对影子银行的监管仍然比较严格，非标萎缩是趋势性的问题。

总结而言，继过去两个月信贷大幅放量保增长之后，目前政策继续宽信用的意图显着下降，而且目前实体经济的投资性需求仍然偏弱，银行的风险偏好也偏低，主动供给信用的意愿并不强。结合近期监管层对债券融资、影子银行监管力度加大，同时改革措施加快推出等信号，对经济增长不必有太大的期待，信用风险的上升和释放值得关注。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南

数据上看都低于预期，6月份是超预期的，这两个月波动比较大。感觉一方面存款减少比较多，可能整个实体经济的需求下来了。其实从各家银行了解到的情况，针对房地产部门的贷款是有收缩的，像之前比较高的住户中长期贷款都下来了。一段时间以来实施的微刺激都是很小的点，比较零散，难以抵消房地产下行带来的影响，这在信贷结构等数据上也有所体现。另一方面，可能还是个别月份临时性的因素，下个月同比会恢复一些。

货币政策方面预计还是会保持平衡，决策层应该也比较了解情况，现在的经济除了周期性因素，主要还是结构性问题，货币政策这种总量调控无法解决。所以还是要保证货币政策和流动性的基本平稳，不发生大的系统性风险，再来推进体制和结构改革。

预计今年四季度降息的可能性偏大，未来一两个月之内可能性比较低。我们之前认为二、三季度一些经济指标会企稳，但四季度压力会大些。目前推行的结构性微调政策效果也有限，最终可能还是会迫使央行下调基准利率。降息可能性要大于降准，因为目前更大的问题还是要降低社会融资成本，而不是银行间流动性的问题，短端利率向中长端利率传导、再向实体经济传导不太顺畅，所以降准可能难以解决问题。

--交通银行金融研究中心高级研究员 鄂永健

数据有点低，新增贷款可能跟我们想的差别稍微大一些。主要原因应该要和6月份结合来看，6月份是个半年的节点，银行有加大贷款投放的意愿，然后存款也冲的比较厉害，同时存款的约束也是比较少的。现在就是6月的一个反面了，因为存款下来的也是很厉害的，半年的约束也没有了，银行可能会缓一缓。

从结构来看，其他增长比较平稳，但企业短期贷款减少的比较多一些。有可能和票据有相反的替代作用，票据融资成本和银行间市场利率关系比较密切，货币市场比较宽松的情况下，票据融资的成本也是不高的，企业需求会比较多一些，所以短期贷款就比较少一些。

社会融资规模下来的也比较厉害，这里面除贷款之外的话，信托（贷款）也是比较正常的。主要是委托贷款和前几个月相比出现了一个比较明显的差别，倒也算还可以，但同比也是少增了，可能和监管规范加强有一定的关系。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓

信贷和货币增长明显低于市场预期，虽然对回落市场已有预期，但回落幅度和速度还是超出市场预期。我们一直判断的"宽信贷-紧货币"组合格局在短暂偏离后又呈回归态势。我们坚持原先的判断——“紧数量、低利率”的政策趋势不变，债市牛市基础不变。

--中国国家信息中心经济预测部研究员 闫敏

从数据层面看，M2和人民币贷款余额基本上和年初制定的目标是接近的，说明目前整个货币政策基本上是保持稳定的。第二点，从整个经济运行的态势来看，一季度经济有些低于预期，当时我们认为整个经济形势是处于一个平稳向下的区间，但是到二季度经济基本稳住了，原来一直呼吁货币政策适当的放松，在二季度以后的压力没有原来那么强烈。因此从新增贷款和社会融资规模来看，可能是要低于预期。

第三点，从政策面来看，下半年整个货币政策调控的思路也是以定向调控为主，可能不会出台总量的全面的刺激大规模发行货币政策，主要还是体现在结构方面。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军

7月无论是M2还是新增人民币贷款均较上月大幅回落，估计与微刺激政策实施后上月集中新开工项目较多，本月开工项目有所减少有关，“但下降的幅度确实有点大。”

从政策方向看，微刺激的稳增长政策即使不加力也不应该放松，下半年还应保持，毕竟目前经济回升的基础不稳，货币政策的基调应该是从中性向偏松方向。

--首创证券研究所所长 王剑辉

6月M2增速高达14.7%有央行为了防止“钱荒”重演的原因，所以7月肯定会有所回落，但降幅如此之大，是超乎市场预料的。我们认为8月的M2增速可能会恢复至13.7%左右。

7月新增人民币贷款大幅回落，央行的主动收紧应该是重要原因之一。但为什么当月的社会融资规模比新增贷款规模还小，这个一时找不到解释的原因。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳

7月信贷和社融增速大幅度下滑，其中贷款新增仅3,852亿，我们不认为银行体系的流动性存在问题。从银行间市场利率来看，整体流动性依然较为充裕，信贷扩张能力没有问题，那么较低的信贷可能在于银行风险偏好回落，导致融资需求与放贷意愿之间存在不匹配。

信托，委托贷款的表内压缩与127号文的落实取向一致，但是票据贴现大幅减少令人意外，这可能在于企业营运资本垫付出现改善，也可能在于新的表外融资工具腾挪。

从稳增长和续接资金的角度，非标资产融资将更多由基金子公司和券商资管计划承接，此外，由于年初以来利率下行较为明显，企业债发行可能仍会保持高位，此外各种项目债、PPN等融资工具发行规模也将趋于扩张。

我们不认为未来总量上会出现流动性紧缩，尽管从结构上来看，投、融资结构的不匹配在一定程度上增加了信用风险的爆发。

--银河证券固定收益部分析师 黄斌辉

这个数据和之前四大行的数据相吻合，而票据融资增加，应该是最后银行通过票据融资冲量，否则7月新增贷款的量可能更少。

从数据看，银行惜贷的情况是明确的，风险偏好下降，企业投资的意愿也不是很强。

--华宝信托宏观经济分析师 聂文

这个月新增信贷数据太低了，估计上月金融系统为争取定向降准而突击放贷，这个月一下子萎缩了。这么低的新增贷款和社会融资规模，不利于国内经济稳增长。为了拉动经济稳增长，至少需要5-6个月的信贷投放配合，而现在仅过两个月就缩掉了。

其实当前银行体系资金并不是很紧，从银行间市场的利率就能看出来，所以短期内还需要央行进行窗口指导。银行下半年对于防止贷款坏帐风险非常重视，因此在贷款方面较谨慎，若要增加信贷量，就需要政策或窗口指导来调控。

--东莞银行金融市场部分析师 陈龙

这个数据远低于市场的一致预期，可能有两方面的原因，一是央行前期加大了非公开的定向投放力度，使得市场难以得到有效的刺激信息，商业银行在整体无法获得明确的刺激信号之前，惜贷行为加剧，从而导致信贷投放不足；二是实体方面在迟迟等不到明确的刺激政策之后，对于后市悲观的情绪加重，借贷行为也收缩，特别是那些产能过剩、民企和边缘的行业。

同时，上半年由于微刺激导致带动的库存上升难以消化，良性复苏的动能缺乏，实体活动下降。另外，M2方面的大幅度下降，很大的原因在于金融活动的下降，当然一方面是信贷投放不足，另一方面则是表外金融活动的收缩。

后市来看，三季度的经济肯定好不了，这个除了7月金融数据的先导指标的预期引导之外，更多是没有新刺激政策出台使得前期的定向刺激政策边际效果下降，上半年的补库存带来的经济企稳复苏不可能持续。因此，央行的压力大增，不排除未来价格方面的刺激政策，除了PSL和再贴现具有的价格工能之外，降息的可能性大大增加，特别是降低融资成本方面的作用。

**相关背景**

-- 中国央行二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。

--中国央行周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。央行下半年工作重点还包括，深化金融体制改革，进一步健全利率调控框架及传导机制，完善人民币汇率形成机制，推进政策性金融机构改革，加快建立存款保险制度。

--中国央行货币政策司副司长孙国峰在IMF此前召开的会议上指出，央行将继续采用多种货币政策工具组合把好流动性总闸门，控制好基础货币的“源头”，较好地影响和控制社会融资规模。需要指出的是，应该看重央行流动性管理的结果，而非动用何种工具。“需要指出的是，存款准备金只是流动性管理的工具之一，对此不应过分解读。”中国央行货币政策二司司长李波在会议上指出，中央银行有必要实行多目标制，将金融稳定等目标纳入央行法定职责，构建逆周期的金融宏观审慎政策框架，在稳定公众的中长期通胀预期的同时，使得货币政策能够在短期兼顾其他目标。(完)

(发稿 中文新闻部; 审校 杨淑祯/黄凯)

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